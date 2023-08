Wanda: "Mis hijos me hacían preguntas y no tenía respuestas"

09/08/2023 - 00:30 Pura Vida

Apenas un día después de la final de "MasterChef", Wanda Nara habló en exclusiva con Telefe Noticias y respondió sobre la enfermedad que padece y confirmó que seguirá su tratamiento en Buenos Aires.

La conductora del reality de cocina diálogo —desde Estambul, Turquía— con Cristina Pérez y Rodolfo Barili. "Fue un shock para toda la familia. Fue muy de golpe. Dudo sobre hablar o no hablar del tema, porque a veces la gente piensa que si lo hablás, no es tan real. Pero yo no jugaría nunca con un tema de salud. La salud es el límite", aseguró.

La esposa de Mauro Icardi —que conversó con los conductores vía videollamada— sostuvo: "Ayer vimos la final de 'MasterChef' acá y nos pusimos a festejar". Recordó que al grabar la despedida del ciclo se largó a llorar, emocionada, porque salió airosa en su labor de conductora. "Santiago Del Moro había dejado la vara muy alta", reconoció.

"Me pude mostrar como soy: Wanda cien por ciento", dijo, acerca del modo en el que encaró su labor en el certamen de gastronomía.

Luego, la entrevista se encaminó hacia su salud. "Fue todo muy rápido. Un viernes terminé la grabación de 'MasterChef', el domingo fui a los Martín Fierro y después me hice un análisis de rutina antes de viajar. Fue un shock cuando los médicos me dijeron que no podía subirme a un avión".

A continuación. Wanda Nara señaló: "No le voy a hacer juicio al periodista que lo filtró", en referencia al diagnóstico que ella recibió y que Jorge Lanata hizo público. "Trabajo en este ambiente desde muy chiquita y sé que a veces hay cosas que uno no quiere que salgan y salen", reflexionó.

"De todos modos, esa información me sacudió porque en un momento en el que no sabía lo que tenía, tuve que salir a dar explicaciones. Tuve que hablar con mis hijos antes de lo que yo hubiera querido, porque salió en los medios y ellos me preguntaron. Me hacían preguntas y yo no tenía las respuestas. Pero había que hablarlo, porque el tema estaba en todos lados".

"Yo siento que siempre soy la fuerte de la familia, la que contiene a los demás", reflexionó Wanda. Y fue con esa fortaleza que optó por sentarse a hablar con sus hijos sobre lo que estaba sucediendo con su salud.

Cuando le preguntaron cuál fue la reacción de sus hijos, Wanda contestó: "Al principio, no entendían, porque ellos ni se habían enterado de que estuve internada. Pero les mostré fotos y cosas para que pudieran entender. Yo les quería decorar una realidad, pero los médicos me dijeron que es mejor hablarles con la verdad".

"Se asustaron... Me hicieron preguntas y después les hicieron preguntas a personas de mi familia, porque seguían teniendo dudas a causa de lo que veían en la tele y en internet. Ahora, ellos me acompañan y yo los acompaño a ellos", agregó.

"Me di cuenta de que tengo muchos amigos en el ambiente. Amigos que están en las buenas y también en las malas: se movieron todos de una manera increíble", dijo Wanda en Telefe Noticias.

Cuando le mencionaron la actitud solidaria de Susana Giménez apenas supo de su enfermedad, Wanda afirmó: "En el primer minuto, Susana estuvo poniéndose a disposición y ayudándome".

En referencia al tratamiento que ya comenzó antes de partir hacia Turquía, Wanda explicó que pronto regresará a la Argentina para continuarlo porque decidió tratarse en Fundaleu.

"El tratamiento es el mismo para todas las personas en todos lados. Yo elegí hacerlo en mi país, pero averigüé y es el mismo que en Milán o en París. Yo elegí hacerlo en Fundaleu y les estoy muy agradecida".

Por el momento, Wanda no ha pronunciado el nombre de la enfermedad que padece. Pero sostuvo: "Me gustaría encontrar las palabras justas para poder hablarlo. Estoy esperando a mejorar un poco más para poder salir a hablar. Le dije a mi médico que le diera mi teléfono a alguien que tenga lo mismo que yo por si puedo ayudarlo. Pero me contestó: 'No estás para eso ahora. Cuando estés fuerte, te voy a dar el teléfono de la gente a la que puedas ayudar'".