Policial centrado en la fascinación y repulsión de la muerte

12/08/2023 - 20:23 Pura Vida





POR

HERALDO PASTOR





Hermosa sorpresa de la Paramount para este año. Quienes gusten de los platos fuertes, aquí tienen esta miniserie de apenas seis episodios, dirigida por Richard Clark, realizador de vasta experiencia. Participó en episodios de numerosas series, como “Doctor Who” (2005), “Life on Mars” (2006), “Outlander” (2014), por mencionar algunas de las más populares.

Dirigió en solitario las miniseries “Doctor Who: Night and the Doctor” (2011) y la notable “Midwinter of the spirit” (2015). El título se refiere al tema tan de moda en el policial de los últimos años, la medicina forense, tópico que resalta el contraste, inherente al género del terror, entre fascinación y repulsión ante la muerte y la vulnerabilidad física humana. El protagonista es David Hunter (evidente apellido metafórico), interpretado por Harry Treadaway, recordado por sus participaciones en las series “Penny Dreadful” (2014) y “Mr. Mercedes” (2017), una de las pocas buenas adaptaciones de Stephen King).

El héroe trágico y su destino

Él es precisamente un médico especializado en antropología forense, quien llega a un pequeño pueblo con la intención de tomar distancia de una reciente tragedia familiar.

“A cuatro minutos de la muerte –explica con voz en off–, el cuerpo humano comienza a descomponerse”. La descripción de este proceso, así como las escenas en que se examinan los cadáveres, son tan fascinantes como espeluznantes. El relato de Clark, que como en todo policial de enigma busca siempre dar participación al espectador, proyecta en determinados personajes esa reacción de interés / repugnancia. Pero, obviamente, en la convención del género es imposible que el héroe pueda huir de su destino.

Él había decidido abandonar la práctica de su especialidad y en adelante solamente desempeñarse como clínico; una experiencia personal con la muerte le hizo perder la distancia y frialdad necesarias para el contacto científico cotidiano con restos humanos. Con esto se cumple otro rasgo distintivo de la serie negra, esto es, el investigador perturbado, traumado, muy lejos de aquel héroe seguro del viejo policial.

Hunter tendrá que colaborar en la solución de dos casos criminales; uno de estos, de un asesino en serie, abarca los dos primeros episodios y el principio del tercero; y el otro, los restantes. Hay (atención) una secuencia durante los créditos finales: un giro de esos que pueden resultar irritantes, pero que claramente tiene la intención de dejar un gancho para una nueva temporada.

A pesar de su búsqueda de paz y relax, Hunter (un “cazador” cazado) cae en dos variedades de “pueblo chico, infierno grande”. “The chemistry of death” es así exponente del gótico rural o “rural horror”.

Convenciones genéricas abordadas con calidad

Aparte de lo macabro de los cadáveres, la serie tiene mucha tensión (el final del episodio dos es virtuoso en este sentido), escenas de violencia y varios golpes bajos como para hacernos pasar un mal rato.

Como narración de género, hay lugares comunes, elementos que recuerdan a otras producciones, como los cuerpos de las víctimas dispuestos como obras de arte; o los comentarios en off, similares en timbre vocal y entonación a los de la serie “Hannibal” (2013-2015). Es posible que las resoluciones de los casos, la develación de los enigmas criminales planteados, sean algo rebuscados. Pero poco importa ante un espectáculo de gran calidad, con un elenco impecable, buena música, cuidada puesta, incluso una bella secuencia de créditos

En la ideología del terror, se reafirma el concepto, que proviene del romanticismo decimonónico, de que la ciencia no es suficiente para explicar el mundo ni es suficiente para ofrecernos protección del dolor. Más allá de la química, hay un estremecimiento visceral que es difícil superar.