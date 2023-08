De no creer: a Juana la intimidan las cámaras

13/08/2023 - 20:52 Pura Vida

Algunos recordarán aquel día en el que una Juana Viale adolescente enfrentó a los periodistas y les pidió a los gritos: "Apagá la cámara, ¿no entendés lo que es basta?". Ella tenía 18 años y había acompañado a su madre, Marcela Tinayre a la cárcel de Ezeiza, adonde había sido llevado su esposo, Marcos Gastaldi, al salir de su casa.

Ese hecho, que quedó registrado en la televisión argentina, fue marcando el perfil de la nieta de Mirtha Legrand, quien, al visitar el programa que Dante Gebel graba en Los Ángeles para Canal 9, reveló que las cámaras la intimidan.

"Se generan cosas que no soy cuando me ven por la calle", dijo y agregó: "A mí, me posicionaron en una burbuja. Mi abuela construyó su perfil, mi madre, mi hija, les gusta la moda, a mí me gusta también, pero más me gusta estar en la playa, en patas".

Sobre las reglas del juego en el medio, Juana contó: "Yo empecé a trabajar a los 20, en mi familia todos estaban en el medio desde siempre y yo no quería saber nada…a mí no me gustaba, soy una persona tímida y no me gusta exponerme; el medio me dio mucho, aprendí mucho, aprendí a llevar la profesión".

Por otra parte, al hablar sobre su incierto futuro en la televisión, aseguró: "Confío plenamente en mi hermano (Nacho Viale), tiene una productora hace tiempo y sabe lo que hace con su socio Diego (Palacios)…. Confío en Nacho para elegir lo mejor para mí y para mi abuela", en referencia a que es él quien negocia la vuelta de la "Chiqui" a la TV, en sociedad con Juana, desde la pandemia.