El “Bailando” se presentó en sociedad

16/08/2023 - 20:38 Pura Vida

La 15ª edición del concurso de baile de celebridades "Bailando por un sueño" fue presentado en el Hipódromo de Palermo como un modo de ratificar su estreno del lunes 28 a través de América, canal donde su creador, Marcelo Tinelli, se desempeña como director artístico desde finales de marzo pasado.

La presentación, una gala vernácula de carácter audiovisual y promocional que cumplió con el ritual de la alfombra roja e incluyó a 50 influencers, reunió al animador y empresario con las figuras que participarán del certamen televisado que vuelve a la pantalla tras cuatro años.

Entre quienes bailarán figuran Camila Homs, Coki Ramírez, Charlotte Caniggia, Flor Vigna, Brian Sarmiento, Mónica Farro, la pareja de comediantes Anita Martínez-Marcos "Bicho" Gómez, Noelia Pompa, Romina Malaspina, Lola Latorre, Luciano Tirri y Guido Zaffora, entre más.

A esa nómina se integran quienes participaron de la última edición del "reality" "Gran Hermano" (emitido por Telefé): Constanza Romero, Juliana Díaz, Romina Uhrig, Tomás Holder y Alexis Quiroga.

En tanto, el siempre protagónico jurado que alimenta las disputas que trascienden al ciclo y multiplican su impacto mediático y en redes sociales tendrá todos nombres que son clásicos para el envío como Moria Casán, Ángel de Brito, Carolina "Pampita" Ardohain y Marcelo Polino.

El lanzamiento en un contexto regado de bebidas, pochoclos y helados, constituyó la primera actividad pública de Tinelli en su nuevo canal y desde su todavía reciente cargo al que llegó con la promesa de impulsar programas con el sello que lo convirtió en uno de los referentes de la historia de la televisión argentina.

Los productores de Tinelli, Pablo "Chato" Prada y Federico Hoppe confirmaron en diálogo con Teleshow que finalmente el programa comenzará a fines de agosto. "La fecha de inicio será el lunes 28 de agosto y saldrá en el horario apenas termina LAM, el ciclo de Ángel De Brito. Y la fecha de finalización será después de enero", señalaron.

En cuanto a la elección de las parejas de este año, contaron que se buscó y se analizó mucho el estilo de cada participante. "Siempre la idea es que haya variedad de géneros, siempre fuimos muy abiertos a que hayan deportistas, bailarines, cantantes", comentaron.

Por otra parte, se mostraron muy contentos de arrancar el ciclo por la pantalla del canal palermitano. "Estamos con muchas expectativas con el cambio de canal, si me preguntan qué número de rating esperamos no puedo responder porque la verdad es que podemos esperar todo tipo de números. Volvemos a hacer el Bailando que hicimos siempre y que no pudimos hacer cuando arrancó la pandemia, con público y en vivo", respondió Hoppe, en un momento televisivo en que la audiencia se divide entre las novelas turcas y los realitys.