Vicuña no se hace cargo de lo que piense su ex

17/08/2023 - 21:07 Pura Vida

Carolina "Pampita" Ardohaín fue a LAM hace unos días y dejó varias declaraciones que llamaron la atención. Una de ellas es la duda que dejó sobre quién es la actriz con la que nunca más trabajaría porque "no tuvo empatía como mujer".

Horas después se develó que la actriz era Natalia Oreiro por un supuesto romance con Benjamín Vicuña cuando grababan la ficción Entre Caníbales.

Consultado por "Socios del Espectáculo" sobre este tema, el actor chileno contestó que "ella tiene una vida que va más allá de Benjamín. Las diferencias que pueda tener o no con una actriz, van mucho más allá de los diez años que estuvo en pareja conmigo. No lo he visto y no me puedo hacer cargo de un enigmático".

Después respondió sobre el mismo tema en "Intrusos", ya un poco incómodo y con ganas de subirse a su vehículo: "Si ella hizo ese comentario, tendrá sus razones. No me puedo hacer cargo, es su vida, es un tema vintage".

Por otra parte, el nombre de Romina Gaetani también había sonado como posible destinataria del enojo de "Pampita". "Hablé con ella hace un montón de años muy bien. Charlamos, cuando ella tuvo alguna duda me ofrecí a hablar con ella. Me acuerdo que hablamos largo y tendido por teléfono. Se aclaró todo", recordó Gaetani sobre este escándalo.