Marcela Tinayre no quiere competir con su famosa madre en la televisión

21/08/2023 - 20:33 Pura Vida

Aunque todavía no hay nada confirmado sobre la vuelta de Mirtha Legrand al Trece, con "La Noche de Mirtha", en el programa "Socios del Espectáculo" aseguraron que su hija Marcela Tinayre ya le habría adelantado a su equipo que estaría dispuesta a dejar la conducción de "Polémica en el Bar" para no tener que competir con la "Chiqui", porque con la llegada del "Bailando", el ciclo de América TV tendría que moverse a la grilla de los sábados.

Pero al ser consultada por el mismo programa, Marcela señaló: "¿Quién dijo eso? inventan, nada que ver. Yo no sé los horarios del sábado y domingo. Si hablamos de suposiciones hay mucho material. No tengo idea si está por firmar o no".

Por su parte, entrevistada en el programa "¿Qué pretende Ud. de mí?", que se emite por el Canal de la Ciudad, la "Chiqui" adelantó sobre su vuelta a la televisión, por la pantalla del Trece: "En eso estoy, seguramente pronto habrá novedades", le dijo a la periodista Paula Varela.