TERRIBLE VIDEO | "La Vero Cumbia" sorprendió con duro descargo contra Hugo Flores

En el último tiempo, cantantes de distintos géneros instalaron la práctica de la colaboración para ampliar sus públicos. En ese marco, Verónica Sardaña, quien tiene largos años de trayectoria en la música, pero hace poco comenzó a darse a conocer como "La Vero Cumbia", invitó a Hugo Flores, referente indiscutido de la música tropical en Santiago del Estero, a colaborar con la grabación del tema "Ya no vives en mí" (que es un cover), producido por ella.

Todo parecía haber quedado bien entre ambos. Acordaron publicar la canción cada uno por su cuenta, según lo explicó Verónica, pero luego de haberlo compartido en su canal de Youtube se encontró ayer con capturas de pantalla que le enviaron sus conocidos para mostrarle las publicaciones en las que Flores la trataba de "fraude", entre otras cosas.

"La verdad es que tengo mucha bronca. Me parece injusto que él me nombre ante sus seguidores, y que diga que soy un fraude, que diga que no tengo derecho con respecto a esta canción que subí a Youtube", comenzó diciendo en el video que a modo de descargo compartió en su cuenta de Facebook.

Y siguió: "Este video fue hecho con mucha ilusión, porque yo lo admiraba mucho. Hace muchos años que canto. Si bien no soy del género tropical, en el que recién me estoy iniciando, para mí iba a ser un gran aporte de que Huguito cante conmigo, porque de verdad lo admiraba, y que él suba a sus redes diciendo que soy un fraude, me parece muy humillante, muy injusto".





La canción que generó la polémica es un cover

En el descargo que subió en Facebook, Verónica Sardaña remarcó que no entiende a qué hace referencia Hugo Flores cuando la trata de "fraude", lo que sí aclaró es que el tema "Ya no vives en mí", no le pertenece a ninguno de los dos, "es un cover, tampoco es una canción que la haya producido él. No puso ni un centavo para que esto se produzca", dijo.

Y siguió: "No solamente se encargó de hablar mal de mí sino que en sus estados de WhatsApp también pone, él que habla de humildad, y que me decía que los artistas tenemos que ser humildes porque este camino no es fácil, después de haber publicado esto pone que es un 'asco', que somos todos inútiles y que somos poco profesionales".

Además, remarcó: "No sé cuál es el enojo que tiene. Yo tengo el derecho de publicar una canción que yo produje, en la cual él solo fue invitado".

"Yo elegí ir por el camino difícil porque no tranzo"

"Quiero que sepan que mi única intención era grabar con un ídolo que tenía, pero no resultó así", dijo Verónica Sardaña en su descargo contra las acusaciones que lanzó el cantante Huguito Flores en sus redes. Y sumó: "La canción está. La he subido yo porque me he cansado de esperar que tu productora la suba y como tengo el derecho, la he subido porque también es un trabajo mío. Vos estabas muy contento, me querías producir un disco mío. Qué pasó en el medio, no lo sé".

En otro tramo apuntó: "Yo elegí ir por el camino difícil, porque no accedo a ninguna propuesta, no tranzo, no me interesa llegar de manera que no tenga que ver con mi persona, yo quiero llegar con mi talento, con mi voz".