Cómo le cayó al exGH Thiago Medina la noticia de que será padre de gemelos con Daniela Celis

26/08/2023 - 21:32 Pura Vida

Después de que Daniela Celis confirmara que está embarazada de gemelos frutos de su relación con Thiago Medina, el joven al que conoció durante su paso por el reality Gran Hermano, y con quien mantuvo su romance fuera de la mediática casa, comenzaron a circular rumores de separación.

Las especulaciones crecieron a raíz de que durante la transmisión de "Fuera de Joda", el programa de streaming en el que participa Daniela, la joven no mencionó al futuro padre de sus hijos cuando les dio la noticia a sus compañeros de equipo: Julieta Poggio, "Nacho" Castañares y "La Tora" Villar.

No obstante, a través de su canal de Twitch, Thiago rompió el silencio: "Nosotros estamos juntos como pareja, todo el día hablo con ella, siempre estoy pendiente", dijo, despejando dudas sobre quienes decían que no pensaba hacerse cargo de los gemelos.

Y sumó: "Me molesta que salgan a hablar boludeces, que salgan a decir cosas que nada que ver, o gente que saca no sé de dónde supuestas informaciones y siempre quieren hacer quedar mal a alguien".

Por otra parte, remarcó: "¿Por qué no se fijan en la vida de ellos? Eso es lo que más me molesta, porque yo ahora tuve que salir a hablar porque me estaban hablando por todos lados, pero yo no quería salir a hablar porque yo me siento cómodo con Dani y porque yo estoy recontento con ella".