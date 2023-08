Huguito Flores está de festejo, con intensa gira

27/08/2023 - 20:59 Pura Vida

Huguito Flores celebra sus seis años como solista con una gira nacional, nuevas canciones y un concierto a toda orquesta el próximo 12 de diciembre en el imponente escenario del Teatro Gran Rex (Buenos Aires).

El músico puso a bailar con sus cumbias y guarachas a Catamarca, Tucumán y Santa Fe. Este fin de semana concretó siete shows entre Neuquén y Río Negro. Este jueves 31, el viernes 1, sábado 2 y domingo 3 realizará una gira intensa por Buenos Aires.

"Estoy muy contento, muy feliz de que la gente me haya elegido y me haya puesto en el lugar que me puso", dijo el artista en diálogo con EL LIBERAL.

Flores no solo interpreta sus clásicos sino también temas nuevos como "Yo todo lo doy" y la cumbia "Dirección equivocada" que lanzó este sábado. Presentó "Yo no te merezco", una guaracha "al estilo Huguito Flores"

Grabó una canción y video con Pablito Lescano (Damas Gratis) que sería presentado en septiembre; y también para Bolivia y México con Johana Rodríguez (exViru Kumbierón).

Prepara, en Santiago del Estero, una canción para grabar con Rodrigo Tapari, y una cumbia con el "Polaco" y otras composiciones con Dani Cardozo. Cantará con Mario Luis y fue invitado por el "Mago", de la Nueva Luna.

"Estoy feliz de que muchísimos artistas número uno se hayan fijado en este artista santiagueño, Huguito Flores, que recorre el país desde hace veintidós años y que hoy, como solista, celebra sus seis años. Es muy positivo todo lo que estamos viviendo", dijo.