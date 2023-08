ROLY SERRANO HABLÓ, SOBRE LA CRISIS EN EL HUMOR CON CASELLA

29/08/2023 - 22:02 Pura Vida

Roly Serrano, el artista, conocido por su humor y su capacidad para interpretar diversos personajes como "El Sapo" en El Marginal, expresó su opinión sobre el arte y los nuevos paradigmas sociales en el programa "Nadie nos para", de Beto Casella.

"Tengo la sensación de que son momentos como toda revolución, pero se cometen los primeros excesos en el proceso. Yo creo que lo que está pasando con el feminismo es algo parecido. Yo no sé si puedo decir un piropo hoy, me da miedo, y yo era un tipo que decía muchos piropos, pero piropos sanos, lindos", señaló el actor sobre el feminismo.

Tras esta declaración, el actor profundizó su visión sobre el arte y su rol provocador. "El arte es movilizante, provocador, preguntón, no es casual que los artistas seamos molestos", afirmó. Sin embargo, manifestó su descontento con el humor que busca burlarse del otro: "Lo que hacían los muchachos de (Marcelo) Tinelli a mÍ no me gustaba, usaban al otro para reírse de él".

Además, reveló cómo se prepara para afrontar sus personajes. "Cuando vos trabajas buscas primero dentro tuyo, lo sacan para afuera y una vez que lo sacas decís 'wow tengo esto', o no lo tengo y lo busco de afuera'".