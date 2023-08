L-Gante: "Me siento feliz, volví a inspirarme"

30/08/2023 - 20:17 Pura Vida

El cantante L-Gante continúa detenido hace más de dos meses por una causa por privación ilegítima de la libertad y, como ya lo hizo en su momento, volvió a compartir nuevas cartas, escritas con puño y letra, para sus seguidores desde la cárcel.

El artista popular dejó en claro que, a pesar de estar en prisión, se siente feliz, ya que volvió a inspirarse y escribió nuevas canciones.

"Y si en algún momento pensaron que me deprimí, que estuve decaído, que lloré o algo similar... yo les aseguro que en ningún momento. No hay mal que por bien no venga y aunque esté acá, estoy feliz porque volví a inspirarme", escribió el referente de la cumbia 420.

"Acá estoy sumando historias, experiencias, momentos, estudios... Me puse a escribir siento que no perdí mi tiempo", agregó.

"¡Solo quería que sepan que me siento muy bien! Otra noche es otro día, y otra rima es otra poesía. Ahora estoy escuchando la canción 'Yo ando ganando' de Pablito Lescano. Los ñeris me la cantan. Pero sobre todo, estoy ready para salir mejor que nunca y dar mi mejor versión. Tranquilo, eso siempre", cerró L-Gante, sumándole a su firma su actual ubicación "Celda 4".

Elián Valenzuela, su verdadero nombre, no deja de comunicarse con sus fans y sus seguidores, aun desde la prisión en la que se encuentra, en la DDI de Quilmes desde el 6 de junio.

Mientras, sus temas se siguen publicando con cierta regularidad.