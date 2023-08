David Lebón festeja sus 50 años como solista con una película musical: "La música me llevó al lugar correcto"

30/08/2023 - 20:36 Pura Vida

David Lebón, figura clave del rock argentino, presentó en Buenos Aires la primera parte de "Herencia Lebón", una película de seis canciones (propias y de otros compositores), al cumplir 50 años como solista y antes de encarar una gira nacional que finalizará el 12 de noviembre en el teatro Ópera.

"En el escenario yo estoy en el medio del ruido, pero no pienso cuando estoy tocando; parar el ruido externo es más fácil, te ponés dos tapones y listo, pero ¿cómo parás el ruido interno? La cabeza tiene miedo a morirse, la música me enseñó eso y me llevó al lugar correcto, 'con los ojos cerrados te ves mejor'", dijo el cantante y guitarrista de 70 años, citando un verso de "Parado en el medio de la vida" de su época en Serú Girán.

Se cumple medio siglo desde que Lebón lanzó su primer álbum solista ("David Lebón", 1973), tras haber participado en los discos "Pappo´s Blues Vol.1", "La Pesada del Rock and Roll ", "Color Humano I" y "Pescado Rabioso 2", y celebra este aniversario con esta película musical.

Emocionado y de muy buen humor, mostró las seis piezas que componen "Herencia Lebón", integrado por tres canciones eléctricas, y tres acústicas que a partir del 15 de septiembre estarán disponibles en las plataformas.

El cantante contó que su madre le abrió el camino a la música y le transmitió su amor por ella, cuando, por ejemplo, le ponía el disco "Rubber Soul", de Los Beatles para que se relajara, y o cuando le regaló su primera guitarra.

Acerca de cuál es la herencia que le gustaría dejar, dijo: "No sé si lo voy a llegar a ver, pero un mundo feliz".