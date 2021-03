Para prevenir el cáncer de útero y mama, ofrecerán turnos para controles gratuitos

23/03/2021 - 01:36 Santiago

El próximo 26 se recordará el Día de concientización del Cáncer de Cuello Uterino, y la Fundación Mujer organizó una series de actividades destinadas a contribuir al bienestar de las pacientes de la provincia, y de todas las santiagueñas en general, ya que el principal objetivo es detectar a tiempo las primeras señales para evitar llegar al cáncer.

Estas actividades se enmarcan además, en la celebración de los 10 años de la institución, que desde sus inicios, brindó un sinfín de beneficios, acompañamiento y asistencia a las mujeres con cáncer de útero y de mama.

“Hace un año inauguramos la sede, coincidentemente con nuestro aniversario, lo cual nos ha permitido que durante la cuarentena pudiésemos seguir con la asistencia a las pacientes, por supuesto cumpliendo con todo el protocolo y turnos previos. Fue fundamental nuestra asistencia porque debido al inicio de la pandemia, muchas personas se vieron imposibilitadas de recurrir a centros públicos para un estudio o una consulta. Entonces, nosotros le dimos respuesta y asistencia a estas enfermedades que siguen ocurriendo a pesar de la pandemia. Es una satisfacción para nosotros poder ayudar y por eso lo destacamos, sobre todo en este tiempo de concientización y en nuestro décimo aniversario”, expresó la Dra. Delia Raab de Álvarez, referente de la Fundación Mujer.

La detección temprana de estos cánceres es muy importante porque permite llegar a tiempo con el tratamiento, sobre todo teniendo en cuenta que son enfermedades que aparecen entre los 30 y los 55 años.

“Nosotros sabemos que desde que se detecta una alteración, pasan entre 10 y 20 años hasta que se convierten en cáncer. Por ello nosotros estamos tratando de incluir a la gente de esa edad en los controles periódicos, para que puedan llegar antes a un tratamiento, en caso de anomalías”, sostuvo la especialista sobre los objetivos que se persiguen.

Sin embargo lamentó la cantidad de mujeres que no llegaron a consultas durante el 2020, lo cual arrojó como resultado, un total de unos 90 casos confirmados de cáncer de útero en mujeres santiagueñas.

“Desgraciadamente no se puede avaluar al 2020 en tema de casos confirmados, porque el volumen de exámenes realizados no es el adecuado para las estadísticas. Si nos vamos a las cifras del 2019, en Santiago hubo 190 nuevos casos; en cambio en 2020 se registran sólo 90. Pero lamentablemente esto no habla de una baja de casos, sino de una escasez de controles durante la pandemia. Seguramente hay más. Entonces nos preocupa que, aun sin controles en Santiago se detectaron unos 90 casos; con los controles normales hubieran sido muchos más que los años anteriores incluso”, lamentó.

Por ello, para revertir esta situación es que nuevamente se trabajará con las Upas y este viernes 26, la Fundación Mujer estará en la plaza Libertad, brindando turnos para controles ginecológicos para abril, los cuales serán realizados en la Unidad Primaria de Atención del barrio al que pertenezca cada paciente.

En tanto que, para las mujeres del interior, el 15 de abril las profesionales de la Fundación Mujer se trasladarán a Añatuya para realizar controles gratuitos.

La Dra. Florencia Coronel abordará la importancia de la vacuna del HPV

Como parte de las actividades organizadas por la Fundación Mujer, hoy ofrecerán una charla virtual.

En esta oportunidad, la Dra. Florencia Coronel, jefa del programa de Inmunizaciones del Ministerio de Salud, hablará sobre “Prevención del cáncer de cuello uterino: la vacuna del HPV como factor clave”.

El encuentro dará comienzo a las 20.30 y será por Zoom (ID6989523864) y también será trasmitida por el Facebook de la Fundación Mujer.