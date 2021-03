“Todas las lesiones de los chicos que podemos evitar en nuestro hogar, no son un accidente”

30/03/2021 - 23:53 Santiago

La situación de pandemia de coronavirus por la que atraviesa el mundo, originó que todos pasáramos mucho más tiempo que el habitual dentro de las casas, y los chicos, de manera especial, sufrieron algunas de las consecuencias serias, debido a lesiones producto de eventos no esperados o descuidos, que se conocen comúnmente como “accidentes domésticos”.

La doctora Ivana Gómez, médica pediatra que se desempeña en el Servicio de Urgencias del Cepsi “Eva Perón”, no comparte esa calificación, pues sostiene que “todo aquellos eventos que producen lesiones a los chicos, y que los podemos evitar, no son accidentes”, por ello lo expone como “lesiones no intencionadas en la infancia”, que se originan en un descuido.

Precisamente, sobre este tema la profesional disertará hoy en un contacto organizado por la Defensoría del Pueblo Adjunta de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (ver recuadro).

Efecto cuarentena

En diálogo con EL LIBERAL , la doctora Gómez indicó que “la cuarentena, por un lado ha originado que los chicos tengan menos contactos y que disminuyan las enfermedades respiratorias, pero, por otro lado, han aumentado estos mal llamados accidentes domésticos, porque han pasado mucho más tiempo en las casas”.

“Digo mal llamados, porque cuando decimos de accidentes hablamos de algo que no se pueden prever, en cambio, las cosas que suceden en la casa, son cosas que las podemos evitar, por eso es que se organizó esta charla, más que nada orientada a la prevención”, puntualizó.

Y denominó a estos episodios, “lesiones no intencionales”.

Respecto de las lesiones más comunes que se debieron atender durante la pandemia, reveló que en la guardia del Cepsi, “hubo un aumento considerable de las quemaduras con líquidos calientes”, incluso “dos casos gravísimos, de pacientes con un gran porcentaje de superficie corporal quemada, que necesitaron de cuidados intensivos y que han sido por un pequeño descuido”.

“Estos eventos son más frecuentes desde los seis meses hasta los tres años, que es cuando el niño comienza a explorar, tiene curiosidad, quiere conocer, y es ahí donde uno tiene que prestar más atención. Tener en cuenta ciertas cosas en el hogar para que estas cosas no se produzcan”, amplió.

Intoxicaciones

La doctora Gómez también reveló que, se vieron varios casos de intoxicaciones de los chicos, con productos de limpieza, ya que durante la pandemia en los hogares se compraron más este tipo de líquidos.

“También hemos tenido casos de chicos que bebieron algunos productos de limpieza o desinfectantes, aunque afortunadamente no fueron de gravedad. Han sido pacientes que hemos tenido aquí en la guardia bajo control, y hemos dado a los papás pautas para evitar este tipo de cosas, haciendo un poco de educación en la medida de lo posible”, relató.

También mencionó entre los casos que se observaron durante la pandemia, a los golpes por caídas en el baño o desde la cama, aunque, insistió, “no revistieron gravedad”, y los chicos se fueron a sus casas luego de estar unas horas en observación.

Prevención, la medida más eficaz

De cara a su charla de hoy, la profesional adelantó que estará orientada a la prevención, ya que es la medida más eficaz para evitar la morbimortalidad de las lesiones no intencionadas, sobre todo en niños.

La Dr. Ivana A. Gómez recomienda la elaboración de un programa de prevención de lesiones no intencionadas en la infancia, y para ello facilitará información veraz, fehaciente y segura que sirva para que los más pequeños crezcan en un entorno fiable y saludable gracias a las medidas preventivas que puedan aportar las familias con el apoyo de los expertos.

La charla será hoy a las 20.30 por Facebook Live

La disertación de la doctora Ivana Gómez, que contará con la participación de María Fernanda Martínez como entrevistadora, tendrá lugar hoy a las 20.30 de modo virtual, a través de Facebook Live “DefensoríaAdjuntaSDE”.

La Defensoría Adjunta se propone con la organización de este encuentro “incorporar activamente en la conciencia de todos los miembros de nuestra sociedad las medidas de prevención y generar los cambios necesarios que permitan adquirir patrones sustentables”.

La charla se enmarca en la Campaña Provincial de Buen Trato y Cuidado a la Niñez y Adolescencia que lleva adelante el Defensor Adjunto, Dr. Luis H. Santucho.

“Invitamos a todos los padres a participar porque será de mucho interés para ellos”, dijo la doctora Gómez.

Consejos sobre cómo prevenir los eventos más comunes que se dan en la casa y terminan con niños lastimados

Respecto de cómo evitar los episodios inesperados en el hogar y que terminan con los chicos lastimados, la doctora Ivana Gómez detalló:

“En lo que tiene que ver con las quemaduras, traten de cocinar en las hornallas de atrás. Los que usan carbón, estar atentos a las ollas. No usar manteles en la mesa, porque a veces los niños los tironean y se vuelcan los líquidos. Las pavas, los termos dejarlos bien alejados de las mesadas.

En el baño también se deben tener muchos cuidados. Hemos tenido casos de caídas; si los niños se bañan solitos, hacer que se bañen con la puerta abierta. No dejar baldes dentro el baño. Poner el shampoo y el jabón en lugares que sean inaccesibles para ellos. Siempre, que esta actividad se desarrolle bajo la vigilancia.

Lo más importante siempre es vigilar al niño, estar atentos, tratar de generar los espacios lo más seguros posibles.

Tapar los enchufes, mejorar las condiciones de las conexiones eléctricas”.

Mensaje

Puntualmente sobre la charla que dará esta noche, dijo que “básicamente estará dirigida a la comunidad. Trataremos que sea una charla amena, con una entrevistadora que cumplirá el rol de una mamá preocupada. Vamos a profundizar sobre todos estos puntos, entre otros que seguramente van a resultar de interés para todos los padres”.