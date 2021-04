El rector de la Unse habló sobre la presencialidad: "la prioridad es preservar la salud de la comunidad educativa"

13/04/2021 - 10:03 Santiago

El rector de la UNSE, Ing. Héctor Paz se refirió a la Resolución 241/2021, a través de la cual se dispuso el Retorno a las Actividades Académicas Presenciales en el Ámbito de la Universidad a partir del 6 de abril del 2021, efectuándose de modo paulatino y gradual, condicionado y regulado por las pautas establecidas por las Autoridades Jurisdiccionales.

Consultado sobre las implicancias de la mencionada Resolución, explicó que en la misma se deja sentado que “han sido aprobados los protocolos por el Consejo Superior, luego por el Ministerio de Salud de la Provincia, y finalmente por el Ministerio de Educación de la Nación, que son los pasos necesarios establecidos en el Decreto de Necesidad y Urgencia para habilitar las actividades académicas presenciales”, explicó el rector de la UNSE.

En particular, y ante la alternativa de la realización de clases de manera presencial, aclaró que las distintas Unidades Académicas de la universidad tienen la autonomía para tomar decisiones de acuerdo a cada situación. En este sentido, indicó que “este es el punto de partida y, tal cual uno lee en el artículo 1º y en el 2º de la resolución, esto queda sujeto a que cada Unidad Académica pueda programar actividades conforme a sus recursos humanos, su estructura, el equipamiento y la disponibilidad que tenga para cada una de sus carreras. Esto bajo el control estricto de los protocolos que se han aprobado y sujeto también, a las condiciones epidemiológicas de la provincia y de la jurisdicción”.

Por ello, y en particular en lo relativo a clases y exámenes presenciales, “todavía no se han definido de qué manera se podrían programar actividades. Sí puedo decir que en la reunión del Consejo Superior, desde el primer día que hemos iniciado está suspensión de actividades de la universidad, que fue inclusive antes que muchas otras universidades del país, se privilegia primero la salud de nuestra comunidad universitaria. Nadie va a estar expuesto a condiciones que no correspondan y seguramente las unidades académicas van a tomar todas las medidas precautorias para que eso no ocurra”.

“Puedo decir con gran satisfacción que, hasta el día de hoy, nadie se ha contagiado en nuestra universidad, los casos que hemos tenido positivos, en personal docente, nodocente y en estudiantes, se han dado fuera del ámbito de la UNSE y gracias a los protocolos que tenemos, las personas que han venido a trabajar y que luego se han hecho los estudios correspondientes y le han dado positivos, no han contagiado a las personas con las que han compartido ese lugar, o burbuja. Dentro de la universidad se han cumplido los protocolos”.

Finalmente reafirmó el compromiso de priorizar la salud, afirmando que “vamos a continuar con este criterio, primero la salud de nuestra comunidad universitaria y tomando todos los recaudos, también dar respuesta a las necesidades de nuestros estudiantes que muchas veces necesitan una práctica de laboratorio, de campo o un taller para poder finalizar una materia o, tal vez, concluir su carrera. Entonces, estas actividades tienen que ser programadas, analizadas minuciosamente con todos los protocolos para que no se produzca ningún contagio”.

De esta manera, queda claro que la Resolución 241/2021 aprobada por el Consejo Superior, no implica la vuelta a la presencialidad de los estudiantes y docentes de la UNSE, sino que establece las condiciones necesarias para que, en el futuro y si están dadas las condiciones sanitarias, se pueda ir paulatinamente regresando a las actividades académicas.