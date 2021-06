De Cuba al sueño americano: Xavier Suárez, tres veces alcalde de Miami

22/06/2021 - 01:01 Santiago

El doctor Xavier Suárez es ante todo una persona sencilla. Guarda en su memoria los primeros años de sacrificios recién llegado de su Cuba natal a los Estados Unidos y tiene clara una visión del bien común que supo aplicar durante sus mandatos como alcalde de Miami, y que por lo visto se preocupó de inculcar a su hijo Francis, actual jefe comunal de esa ciudad estadounidense.

Nació el 21 de mayo de 1949, en Cuba. La familia de Manuel Suárez-Carreño y Eloisa Gastón se completa con catorce hijos. Xavier es el noveno. Tenía 12 años cuando llegó a EE.UU. Se graduó en la Escuela St. Anselm’s Abbey en 1967, se recibió de ingeniero en la Universidad Villanova en 1971, y de abogado en la Universidad de Harvard. Fue elegido alcalde de Miami, por primera vez, en 1985; reelecto en 1987 y en 1989 por cuatro años. Fue el primer alcalde cubano.

Quienes lo conocen hablan de su enorme capacidad de trabajo y de una sensibilidad social manifiesta. Sorprende saber que organiza comidas en su propia casa para recaudar fondos, por ejemplo, para colegios de la zona. “Trata de estar cerca de la gente”, confirman a su alrededor. A su hijo Francis le tocó estar al frente cuando la pandemia asaltó a todo el mundo. A pesar de haber sido Francis, el primer “famoso” de Miami en contagiarse, él y su padre Xavier nunca estuvieron a favor de cerrar toda la economía. Estuvieron siempre preocupados en buscar una salida eficiente, suavizaron los cierres y en cuanto comenzaron a salir las vacunas, se dieron cuenta de que debían convertir a Miami en un “polo de vacunas” para hacer renacer el turismo y el resto de la economía.

A diferencia de las restricciones más duras de Nueva York y de California por ejemplo, Miami permitía muchas más libertades y por ello gente de otras ciudades comenzaron a trasladarse allí para vivir. El aluvión de turistas y de personas que comenzaron a radicarse, todos vacunados al llegar, levantó la economía. En Miami se escucha decir entonces que “las vacunas se pagaron solas”.

¿Cómo resumiría su salida de Cuba, los primeros años en los Estados Unidos hasta la llegada a convertirse en un profesional de prestigio y elegido alcalde de Miami?

Xavier Suárez: Llegamos catorce hermanos a este país. Nos conseguimos becas para estudiar a todos los niveles. En mi caso, los Benedictinos de St. Anselm’s me ofrecieron una beca y logré estudiar en ese high school, que se considera uno de los mejores en Washington D.C. Después me admitieron en Villanova University, en Philadelphia, donde me gradué Summa Cum Laude en Ingeniería Mecánica. Finalmente, obtuve doble títulos en Derecho y Ciencias Políticas en la famosa Harvard University. Nos abrieron puertas en este gran país, como si hubiéramos estado aquí por varias generaciones.

¿Considera que “el sueño americano” es posible? ¿Cuáles son los puntos clave para lograrlo? ¿Cuáles fueron los obstáculos que encontró?

Absolutamente existe, por lo menos en el caso de los cubanos. El único obstáculo fue aprender inglés, lo cual a mi edad, 12 años, fue relativamente fácil. Para facilitar mi aceptación, cambié mi nombre de Javier a Xavier, lo cual no me molestó en lo absoluto, pues se escribe con “X” en catalán. EE.UU. es el país más tolerante de la historia.

Portada del libro Miami Dynasty que sale en diciembre. Testimonio de cuatro décadas de servicio público de Xavier y Francis Suárez.

¿Qué lo decidió a postularse para alcalde? ¿Hay supremacía de voto latino y ello influyó? ¿Cómo es la relación con los partidos políticos opositores?

Buena pregunta. Cuando llegué a Miami pensaba más bien en el Congreso. Pero me picó la cosa municipal cuando hubo una vacante en la comisión de Miami. El alcalde entonces era Maurice Ferre, una figura icónica de ascendencia portorriqueña. Había sido alcalde por 12 años, con una coalición de hispanos, negros y blancos. No había primarias partidistas y por ello me mantuve independiente. Perdí tres elecciones en 1979, 1981, 1983. Por fin le gané al propio Ferre en 1985.

¿Cómo fue la gestión en Miami respecto del Covid-19?

¿Cómo resolvieron el problema de la economía frente a la cuarentena? Miami hoy es considerada “un imán” para ciudadanos de otros lugares ¿por qué cree que se está dando esta realidad?

El gran crédito se lo merece mi hijo Francis, el actual alcalde, quien canceló dos eventos en marzo del 2020, cuando nadie tomaba en serio la pandemia. Después se abrieron los negocios con éxito, en gran parte por su liderazgo. También durante las manifestaciones de Black Lives Matter, Francis se prestó para verse en el público y hasta dio su teléfono móvil en Facebook.

Desde el 4 de diciembre de 2020, cuando puso la famosa frase “How Can I Help” (¿Cómo puedo ayudar?) en Twitter, dirigida a Silicon Valley y los bancos de New York, Miami, que ya era imán turístico, se convirtió en imán técnico y bancario. El resultado es asombroso, pues Miami tiene un auge económico espectacular.

Puse mucha presión para que no cerraran los parques y las playas. Miami empezó a vacunar desde el día uno en una gran cantidad de centros y ahora en el aeropuerto mismo. Nunca estuvimos a favor de cerrar las oficinas y siempre pensamos en la forma de que no se cerraran negocios. Fuimos muy flexibles y decidimos vacunar a extranjeros y eso generó una ola de turistas que pagó miles de veces las vacunas invertidas. Se priorizó la salud. Pero también la economía. Siempre se pudo salir a caminar, a respirar, a hacer deportes.

¿Cuál fue y es su visión respecto del aspecto social de la gestión gubernamental frente a los sectores de la sociedad menos favorecidos?

Toda mi vida he citado a Huber Humphrey cuando dijo que una sociedad es juzgada por cómo se ocupa de sus más vulnerables. También cito los evangelios; Jesús nos considera un “cuerpo político” a la sociedad; cuando uno de los miembros más pequeños sufre, el cuerpo entero sufre.

En mi libro “The Wealth of a Nation” explico que en los Estados Unidos, el cuarenta por ciento de todo el producto bruto pasa por las manos de los varios gobiernos. Eso es una cifra asombrosa, y no es cuestión de aumentarla sino de usarla eficientemente.

Los demócratas aquí se caracterizan por la compasión; los republicanos por la eficiencia. Pero hay que combinar las dos cualidades para tener una sociedad justa.

¿Podría decirnos cuál es, o cuál quisiera que fuese su legado como profesional y político, pero sobre todo como persona de bien que se construyó a sí mismo?

En muchos sentidos, mi hijo Francis simboliza mi legado en su propia carne. Lo acaba de seleccionar Fortune Magazine como el líder número 20 del mundo. Ha modificado el lema de Miami Forever, que refiere a los asuntos ecológicos, de manera que le dice MiamiForEveryone.

En diciembre sale mi libro “Miami Dynasty”, cuya portada está ya en Simon & Schuster. Incorpora cuatro décadas de servicio público por parte de mí y de mi hijo Francis.

“¿Cómo puedo ayudar?”

“¿Cómo puedo ayudar?”, fue uno más de los hitos de la campaña en redes del alcalde Francis Suárez por convertir a Miami en un nuevo gran centro de emprendimiento tecnológico, en la que lleva empeñado ya varios años. “Queremos estar en la próxima ola de innovación”, le dijo Suárez a The New York Times.

El alcalde propuso aceptar el bitcoin en el pago de impuestos y utilizarlo para remunerar a los empleados públicos. Los esfuerzos del alcalde dieron frutos en los últimos meses, cuando figuras del mundo corporativo como Carl Icahn, uno de los inversores más exitosos de Wall Street según la revista Forbes, o Antonio Gracias, presidente del comité de inversiones de Tesla, se instalaron en Miami.

Pero el de Suárez no es el único impulso oficial a la migración hacia Miami. La ciudad se beneficia también del hecho de que Florida es uno de los nueve estados del país que no cobra impuesto estatal a los ingresos, lo que resulta un gran aliciente para las personas y negocios pensando en ubicarse aquí. Rebecca Danta sostiene que “aunque la pandemia lo ha acelerado, lo que está pasando en Miami es algo que se ha estado buscando hace bastante tiempo”.