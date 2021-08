El cabrito santiagueño en el ciclo internacional “Morfar”

19/08/2021 - 20:32 Santiago

El cabrito santiagueño a la estaca será protagonista este viernes 20 de agosto de la micro serie gastronómica “Morfar” que se emite todos los viernes a las 17 (hora argentina) por las plataformas digitales de “Visit Argentina”, la marca turística de nuestro país hacia el exterior, que está a cargo del Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur) y que tiene un alcance superior al millón y medio de seguidores en diferentes países.

El Secretario Ejecutivo del Inprotur, Ricardo Sosa, detalló que esta micro serie fue creada con el material generado por el Fondo Nacional de Promoción Turística (FonProtur) que fuera financiado por el Inprotur y que contó con la colaboración del Consejo Federal de Turismo junto a todas las provincias del país.

“Es la primera vez que se genera este material que no solamente queda como patrimonio del instituto, sino también del CFT y de las Provincias, que puede ser utilizado en diferentes formatos. En este caso, desde el Inprotur iniciamos esta micro serie con recetas de cada uno de los 24 distritos de nuestro país, en total son 72 capítulos, con 3 recetas por provincia”.

Especificó que en el caso de Santiago del Estero, “con el apoyo del Gobernador, Gerardo Zamora, se generaron diversas imágenes de los diferentes puntos turísticos y se llevaron adelante guiones de la receta, que en este caso tiene como protagonista a Eulogio Sánchez, un reconocido asador de cabritos de Termas de Río Hondo, por lo que Santiago del Estero tendrá una presencia especial mostrando uno de sus platos típicos”.

“Con estas acciones continuamos posicionando turísticamente a nuestro país en el ámbito internacional, otorgando una mirada federal a la participación de las provincias, ya que todos los viernes se estrena un capitulo diferente, la micro serie Morfar ya se ha consolidado en la audiencia internacional que tenemos en nuestras plataformas digitales de redes y el siguiente paso es instalarla en los canales de televisión de diferentes países”, adelantó Sosa.

Además comentó que estos mismos capítulos “pueden ser utilizados tanto por el CFT como por las provincias en las promociones que lleven adelante”.