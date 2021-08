La feligresía se prepara para honrar a nuestra Mama Antula

21/08/2021 - 22:45 Santiago

El próximo 27 de agosto se celebrará el 5º aniversario de la beatificación de María Antonia de San José. Por ello, diversos actos tendrán lugar durante esa jornada en la provincia, más precisamente en Villa Silípica, donde se encuentra su santuario.

"Su beatificación ha sido una bendición extraordinaria para todo el pueblo de Santiago del Estero, pobre de pan, pero rico en su acervo cultural y religioso. Mama Antula se erige desde su identidad de mujer y laica, como una expresión genuina de la misericordia de Dios en el tiempo y circunstancias que le tocó vivir. Desprendida de honores humanos y riquezas materiales se consagró a Dios como beata para ser un instrumento dócil en el proyecto salvífico de Dios llevando a Jesús, consuelo del Padre, a todos aquellos que aún no lo conocían, con un espíritu incansable que le permitieron doblegar todas las dificultades que las coyunturas históricas le fueron planteando", recordó el padre Mario Ramón Tenti, sobre la esencia de Mama Antula.

Además remarcó el sacerdote santiagueño algunas de las finalidades de este evento, al que convocan a participar a todos los devotos.

"En esta celebración, queremos recordar estos aspectos de su vida y por eso hemos puesto de lema: Mama Antula, misionera de la misericordia de Dios", pensando y poniendo en nuestro corazón a los hermanos más pobres, necesitados de pan y trabajo, de vivienda y dignidad, a aquellos que la sociedad descarta y que son los preferidos de Jesús, con el sueño de que en su Reino se siga gestando un mundo donde los que se creen santos no condenen a los pecadores, los ricos no exploten a los pobres, los poderosos no abusen de los débiles. María Antonia con su vida ejemplar nos señala el camino a recorrer como pueblo santiagueño", sostuvo Tenti.

Beata: Los actos se desarrollarán durante la tarde

El 27 de agosto todos los devotos se convocarán en su santuario, en Villa Silípica, a partir de las 16 horas, para vivir una jornada de alabanza, y continuar con el rezo de Rosario de María Antonia, y a las 18, se celebrará la santa misa en su honor, con la participación de diferentes comunidades de la parroquia Santa María y de toda la Diócesis de Santiago del Estero que se van a acercar a venerar a la beata de los santiagueños, según se informó oficialmente de parte de los organizadores.

Asimismo, sobre la modalidad del encuentro, el padre Tenti explicó que, respetando las medidas sanitarias, "las misas, las alabanzas y los rezos se realizarán al aire libre, cuidando los protocolos establecidos, y todo lo que eso significa para el cuidado de la salud".

Esta jornada de celebración tendrá como lema "Mama Antula, misionera de la misericordia de Dios". Bajo este lema la vamos a recordar ese día viernes 27", remarcó el párroco.

En ese contexto invitan a toda la feligresía a participar de los encuentros religiosos que se desarrollarán para honrar a la beata que día tras día suma devotos.