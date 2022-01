Padre Jorge Ramírez: “Activa tu fe y con la luz del Espíritu Santo, cambia tu vida”

09/01/2022 - 12:18 Santiago

Como cada domingo, el padre Jorge Ramírez compartió con EL LIBERAL el Evangelio de hoy, San Lucas 3, 15-16 y 21-22 y brindó un mensaje especial a los santiagueños.

"Este domingo, con este Evangelio, estamos culminando la Navidad, un tiempo que espero que hayamos aprovechado para dar gracias. El ser agradecidos es un don que Dios nos dio y que nace en tu corazón", señaló el sacerdote de la parroquia San José de Belgrano.

"El Evangelio nos muestra a Juan El Bautista diciendo "no soy el Mesías, detrás mío hay alguien mucho más grande. Juan tenía un montón de seguidores y aun así no se apropió de ellos. No hay que creersela", agregó Ramírez que todos los días transmite la misa por las redes sociales.

Luego recordó que Jesús no necesitaba el bautismo, porque estaba libre de pecados, pero que aun así pide perdón por lo demás. "Dejate ungir por el Espíritu Santo. Activa tu fe y con la luz del Espíritu Santo transforma tu vida", sentenció.