La Orquesta Ensamble Santiago Lírico se presentará esta noche en un nuevo concierto en el teatro 25 de Mayo

30/09/2022 - 23:51 Santiago

Hoy, a las 21, en el ciclo de conciertos del Teatro 25 de Mayo, la Orquesta Ensamble Santiago Lírico brindará una velada con entrada libre y gratuita.

El ciclo de conciertos autorizados y producidos por el primer coliseo provincial para todo este año, bajo la dirección general del maestro Sergio Juárez y la coordinación general de Azucena Costa Paz que se realiza desde junio, culminará hoy. Participará la orquesta ensamble Santiago Lírico, además se suman el Coro del Centro Cultural Artístico Legislativo y el Coro Cantaco que compartirán escenario y algunas obras para el deleite del público. Las obras corales requirieron de la selección de solistas por lo que fue un trabajo minucioso.

Además se presentarán obras con solistas como Mercedes Abdala Franchesccini, Daniel Orrego y Nika Chávez, que acompañan regularmente a la Orquesta Santiago Lírica.

Como solista invitada estará la soprano Fabiana Gunter. To d o s l o s c o n c i e r tos comparten la característica de tener directores invitados.

“Nos parece importante confraternizar con otros directores y otras formas de trabajar, así como también con otras culturas como lo fue el concierto de junio con la visita de un director del Perú. Luego, el viernes pasado, con el director Pedro Barbieri y en esta ocasión la directora Guadalupe Suárez”, destacaron sus organizadores.