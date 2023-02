Dr. Alejandro Videla: "El cigarrillo electrónico puede ser una puerta hacia el consumo de tabaco o marihuana"

02/02/2023 - 22:04 Santiago

El consumo de los cigarrillos electrónicos con la idea de que no ocasionan perjuicios a la salud, y en el que muchos caen para sustituir al cigarrillo convencional, preocupa a los especialistas por los efectos nocivos que pueden tener a largo plazo, y porque cada vez son más los adolescentes que los fuman.

"En Estados Unidos y otros países del mundo, se ha visto que el cigarrillo electrónico (CE), o el vapeo (que no es vapor de agua), se está convirtiendo en la puerta de entrada de los adolescentes al consumo del tabaco y nicotina, por eso hay una preocupación muy grande, donde los chicos tienen mucho acceso a estos productos, que no solamente los ingresa al consumo de tabaco, sino también de marihuana", acentuó el doctor Alejandro Videla, jefe del servicio de neumonología del Hospital Universitario Austral y presidente saliente de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria.

En diálogo con EL LIBERAL, el profesional amplió su concepto al comentar que "en Estados Unidos tuvieron una epidemia de enfermedad pulmonar grave, vinculada a que usuarios de CE los cargaban con marihuana, a lo que agregaban vitamina E, y esa mezcla explosiva producía una injuria pulmonar, algo parecido a una neumonía, y ese es un motivo por el que se quiere restringir el acceso de los chicos y adolescentes".

Respecto de la situación en nuestro país, comentó que "son pocos los chicos que consumen cigarrillos electrónicos. Entre los 13 y 15 años, un 5% de los chicos han probado uno, pero eso contrasta con que en los adultos, solo el 1% fuma, por lo que es de uso preferente de los adolescentes".

Dr. Alejandro Videla



"Un reciente estudio realizado en ratones, demostró que la exposición al humo de los CE produce cambios celulares inflamatorios en el pulmón, que es lo mismo que ocasiona el cigarrillo convencional, en una proporción inferior, pero demuestra que el CE no es inocuo sino que tiene la posibilidad de generar, con el paso del tiempo, inflamación como la que sufren los adultos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con lo que no es totalmente libre de riesgos", ilustró.

De todos lodos, advirtió que al ser un producto nuevo, llevará tiempo confirmar los daños que ocasiona el cigarrillo electrónico.

Existe mayor riesgo de lesiones pulmonares



"Si uno lo compara con el cigarrillo convencional, como la cantidad de sustancias que se inhalan es menor, parece que fuera más seguro, pero esto no quiere decir que no cause daños, y hay varias evidencias en la literatura médica de que la exposición al cigarrillo electrónico aumenta el riesgo de asma, y de enfermedades respiratorias, en particular las que se llaman Evali (lesión pulmonar asociada al uso de cigarrillos electrónicos o vapeo).

Todavía no tenemos buena literatura, por escaso tiempo de presencia de los CE en el mercado, sobre la posibilidad de que causen enfermedades a largo plazo, porque contienen sustancias cancerígenas, no sabemos si estas están en condiciones de producir cáncer o no, porque no ha pasado suficiente tiempo como para que lo podamos saber".

Se mantiene activa la adicción a la nicotina

El doctor Videla fue categórico al afirmar que los cigarrillos electrónicos "mantienen activa la adicción a la nicotina", porque es una de las sustancias que contiene el líquido que va en el tanque.

"Hay otra cosa importante con los cigarrillos electrónicos, y es que los tanques de la gran mayoría de ellos, contienen nicotina, por lo cual mantienen activa la adicción a la nicotina, que es la causa por la cual la gente fuma, y el 80% de la gente que fuma CE fuma al mismo tiempo cigarrillos convencionales, es decir que la adicción a la nicotina sigue viva, las condiciones de sustancias de riesgo sigue viva, y por eso la posición de las sociedades científicas respecto de los CE es que no es un sustituto aceptable del convencional", concluyó el profesional.

Contienen desde sustancia utilizada en la refrigeración de automóviles hasta saborizante usado en los chizitos

Sobre el contenido de los cigarrillos electrónicos, el doctor Videla explicó que "no producen tanto la combustión de sustancias, pero sí una erosión de sustancias calentadas, cuya base, la que produce el humo, es el propilenglicol, el mismo que se usa para refrigerar automóviles".

"Además tiene nicotina y sustancias saborizantes, como las que se usan en los chizitos y otras comidas saborizadas, y esas sustancias son seguras si uno las come, pero no se sabe si son seguras si uno las inhala, hay también algunos hidrocarburos, en menor medida que en los cigarrillos convencionales, pero están también", amplió.

Recordó que "su comercialización y publicidad están prohibidas en la Argentina, por disposición de la Anmat, pero se los venden libremente porque la Anmat no tiene poder de policía más allá de las farmacias, por eso es que ya hay iniciativas, como en la provincia de Santa Fe, para legislar y ponerlos bajo la regulación de los productos de tabaco, buscando que haya instrumentos legales más fuertes".

"En este momento nadie sabe qué es lo que está vendiendo, y se comercializan como si tuvieran distintas concentraciones o que no tienen nicotina, pero estudios realizados han demostrado que los cigarrillos que se comercializan tienen efectivamente nicotina, por lo que persiste la adicción", cerró.