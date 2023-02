"Estamos corroborando las predicciones que había sobre los trastornos mentales poscovid"

15/02/2023 - 22:39 Santiago

La angustia y la sensación de crisis que se generaron durante la pandemia por coronavirus se mantienen, y aunque la vida fue recobrando cierto grado de normalidad, la salud emocional y psicológica no termina de recuperarse, y persisten signos que complican la vida de muchas personas.

La psicóloga santiagueña, licenciada Emiy Azar, sostiene que en el plano emocional "la pandemia no ha terminado", y que los especialistas de su área sostienen que "los efectos de una pandemia duran cinco años".

"Es la consecuencia de la pandemia, siguen las manifestaciones, que llamamos trastorno por estrés postraumático y duelo melancólico", sintetizó la profesional.

La licenciada Azar explicó: "La pandemia no ha terminado, y lo que se espera es que los efectos duren hasta los cinco años, por eso es que tenemos esas idas y vueltas con el tema del Covid. Hay muchas rutinas que se mantienen y que ya resultan contradictorias; los hábitos de la distancia, de saludarse o no, el uso del alcohol en gel, siguen estando de tal manera que no se sabe cuándo sí y cuándo no hacerlo. Como hay poca delimitación, uno respeta lo que hace el otro, cuando no quiere saludar o no se quiere reunir".

Respecto de la situación psicológica en estos momentos, recordó que ya los profesionales de la salud mental sostenían que los efectos perdurarían mucho tiempo.

"En realidad, ya se había hablado que después de los efectos de la pandemia iba a haber una epidemia de trastornos mentales, descartando la tragedia del suicidio que ha tenido sus índices en aquel primer momento, esta pandemia está encabezada por los trastornos de ansiedad y los trastornos depresivos, entonces, hoy estamos corroborando las predicciones que había", sostuvo.

Y agregó que "tenemos un duelo que se reactiva por las segundas muertes por Covid, y en las vacaciones se ha vuelto sobre el tema de permisos, vacunación, no ha terminado, y eso confunde".

Las secuelas que aún perduran en la gente

Una investigación que realizó la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA), determinó que los argentinos salieron de la emergencia sanitaria con mayor riesgo de padecer o desarrollar un trastorno mental.

Trastornos

El observatorio de Psicología Social Aplicada realizó un diagnóstico luego de entrevistar a 2295 personas en todo el país en diciembre último.

Según las conclusiones, son muchos los argentinos que dijeron estar atravesando una o más crisis, los que tienen trastornos del sueño, los que tienen sintomatología depresiva y episodios de angustia, mientras que son relativamente pocos los que acceden a tratamientos psicológicos, incluso entre los que consideran que necesitarían ese tipo de ayuda.

La sintomatología es mayor en los jóvenes

El estudio de la UBA, también detalla que los niveles de sintomatología ansiosa, depresiva y riesgo suicida son mayores en personas más jóvenes y con menor nivel de estudios y situación económica desfavorable.

Contrariamente, aquellos que realizan alguna actividad física (44,7% del total) mostraron menores niveles de ansiedad y depresión que aquellos que no lo hacen.

Otro dato que surge del informe del Observatorio de Psicología Social Aplicada es que el 54,5 % de los participantes dicen estar atravesando una crisis. De estos, el 49,4% mencionó una crisis económica. Luego, mencionaron: crisis vital, familiar, de pareja, vocacional, duelo, de identidad y por violencia de diferentes tipos, como familiar, de género y laboral, entre otras.

Un estudio devela que quienes dicen necesitar tratamiento psicológico tienen la imposibilidad de pagarlo

Según el estudio realizado por el Observatorio de Psicología Social Aplicada, de la Facultad de Psicología de la UBA, en los años 2021 y 2022, más del 50% de quienes no realizan tratamiento psicológico luego de la pandemia de Covid-19, dicen necesitarlo, y el 34,75% tiene como impedimento no poder pagarlo.

Es decir, las personas con mayor riesgo de padecer un trastorno mental, según el informe, son quienes tienen más dificultades para acceder a tratamientos psicológicos, siendo quienes más los necesitan.

Ante el malestar psicológico el 40,44% dice que dialoga con amigos/as, el 22,61% practica el rezo, el 22,09% recurren a un profesional psicólogo/a, el 21,57% toma medicación, sin especificar cuál, el 18,26% practica un deporte, el 8,89% consume alcohol.

Otro de los resultados, señaló que del total de 2.295 participantes, el 75,95 % presenta una alteración del sueño de algún tipo: el 38,61% presenta insomnio o sueño interrumpido, el 21,39% duerme menos de lo habitual y el 15,95% duerme más de lo habitual.