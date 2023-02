Gripe aviar ''Cómo medida de prevención, evitemos traer aves silvestres a nuestra casa''

25/02/2023 - 22:42 Santiago

Desde comienzos de este año, en nuestro país se detectaron 12 casos de gripe aviar, lo cual generó preocupación y un sinnúmero de especulaciones entre la población, especialmente en lo que tiene que ver con posibles contagios a los humanos y la conveniencia o no de consumir carne o derivados de las aves.

Al respecto, el médico veterinario santiagueño, Dr. Franco Filippi, sostuvo que el mayor cuidado que deben tener los humanos es no tomar contacto con un ave enferma; que es muy baja la probabilidad de contagio y que la medida principal para prevenir problemas en la casa, es no incorporar aves silvestres.

"Cuando hablamos de esta influenza o gripe aviar de la que se comenzaron a ver casos en nuestro país, hay que hacer una diferenciación, una es la parte de la salud pública y la relación con los humanos, y otra lo que tiene que ver con la producción, son dos enfoques diferentes", puntualizó Filippi.

Consideró que hay una medida preventiva primordial para evitar la exposición a una transmisión, y es que, "a cualquier ave que uno encuentre enferma, sea cual fuere, no se la debe manipular, es preferible dejarla donde está, que haga su ciclo, porque es así como se produce la diseminación de la enfermedad y el contagio al humano".

"Las palomas o los gorriones son un poco más resistentes, pero no son inmunes ciento por ciento. De todos modos, lo principal está relacionado a la producción, por suerte en Santiago no se hace mucho lo que es producción de huevos por la temperatura", amplió.

Mucha gente está preocupada por lo que pueda pasar con las aves que tiene en su casa, como pollos u otros pájaros, y en este sentido, el Dr. Filippii recomendó "no trasladar aves silvestres a la casa", y si se tienen en la casa, "es fundamental la limpieza, algo parecido a lo que recomendábamos contra la psitacosis".

"Quienes tengan aves en la casa, deben mantenerlas en lugares ventilados, no movilizarlas, no meter aves nuevas en la casa sin una previa cuarentena y consulta con el veterinario, especialmente cuando se adquieran aves de donde haya habido focos, pero lo ideal es movilizar lo menos posible la población que se tenga", indicó.









Cómo es la transmisión de la enfermedad

El médico veterinario Franco Filippi, explicó respecto de la transmisión de la enfermedad, que se produce "a través de la secreción de las aves enfermas, del contacto con secreciones mucosas o la materia fecal", y echó por tierra el mito de que el humano puede contagiarse consumiendo carne o huevos de aves.

"No se transmite a través de los alimentos, siempre que estos sean de establecimientos habilitados, no se puede contagiar por el consumo de carne o huevos. El contagio al humano es de muy baja probabilidad, no es como el caso de la psitacosis", puntualizó.

En el país, 14 personas estuvieron expuestas a las aves enfermas, y ninguna presenta síntomas de la enfermedad hasta la fecha. Todas se encuentran en seguimiento por parte de los equipos de salud de sus jurisdicciones.

Cómo actuar ante la sospecha de un caso

Ante la detección de aves con signos clínicos respiratorios, digestivos, neurológicos; disminución en la producción de huevos, en el consumo de agua o alimento; el hallazgo de aves domésticas o silvestres muertas o cualquier situación sanitaria fuera de lo común, se recomienda no tocar a los animales y dar aviso inmediato al Senasa.

Las vías de comunicación son: por WhatsApp al 11-5700-5704, mediante de la aplicación "Notificaciones Senasa" (disponible para Android), al correo notificaciones@senasa.gob.ar, por la web "Avisá al Senasa" o de manera presencial en las oficinas locales.

Al menos 16 países de la región detectaron animales infectados con gripe aviar. Sin embargo, por el momento solo se confirmaron dos infecciones por la influenza en humanos.