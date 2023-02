Vuelta al colegio: el estrés posvacacional, un estado que puede afectar a grandes y a chicos

28/02/2023 - 01:33 Santiago

En pocas horas miles de estudiantes y docentes retomarán la actividad en las aulas, abriendo un nuevo ciclo lectivo después del período de vacaciones, lo que implica un nuevo cambio de rutinas, que para algunos puede ser algo traumático.

Y en estos días se habla mucho del síndrome de estrés posvacacional, un estado que puede afectar a chicos y a grandes, y que "comparte algunos rasgo sintomáticos con la ansiedad, con la depresión", según el análisis de la psicóloga, licenciada Emily Azar.

"El síndrome de estrés posvacacional tiene que ver con la deshabituación de las vacaciones. Hay personas que cuando terminan el año, cierran un ciclo, y sienten que no se han desconectado del trabajo o del estudio, y también pasa lo opuesto después de las vacaciones", opinó la profesional en diálogo con EL LIBERAL.

Rasgos

Y al darle un enfoque científico a esta situación, explicó que "se habla de síndrome porque comparte (el estrés posvacacional) algunos rasgos sintomáticos con la ansiedad, con la depresión, tiene que ver con esto de estar pensativo, no descansar bien, estar preocupados por el estudio, sentirse triste por tener que volver a la escuela, y va a tener mucho que ver con la noción que cada uno tiene, o la significación que tiene para cada uno el trabajo o la escuela".

Readaptación

"También depende de cómo se ha cerrado el ciclo o la etapa anterior previo a las vacaciones. Según las características que tengan las personas, le va a costar más o menos volver a adaptarse después de las vacaciones", amplió.

Y llevando la situación al campo de los mayores, de los trabajadores que también se van a reinsertar al año labora, dijo que "hay quienes tienden a planificar, entonces, cuando se reintegran, a veces no está delimitado todo lo que hay que hacer y se van armando los cronogramas a medida que va avanzando el tiempo, entonces, las personas que tienen necesidad de planificar, se angustian cuando no lo pueden hacer de entrada, o al revés, las personas obsesivas que revisan, controlan, registran y pueden asegurarse si están las cosas listas, se preocupan y se agotan".









"Comparte rasgos con la ansiedad"

"Cuando decimos que el estrés posvacacional comparte rasgos con la ansiedad, es el caso de las personas que no les gustaba la escuela, enfrentarse a situaciones laborales, conversar con sus compañeros, tenía situaciones temidas, y lo que hacían era evitarlo, y las vacaciones les ha facilitado todo, y cuando tienen que volver a enfrentarse con esa realidad, se sienten amenazados", sostiene la licenciada Azar.

Apuntó que, "hay otro tipo de personas que anticipan negativamente lo que va a pasar, que este año va a ser igual, nada va a cambiar, todo va a estar mal, qué aburrido es, etc".

"Es decir, el síndrome posvacacional es subjetivo, tiene que ver con lo que para uno significa trabajar o estudiar, y no siempre con factores externos, sino con la percepción interna de cada uno", cerró.

Algo que le ocurre con frecuencia a los niños

"El estrés infantil con el inicio de una nueva etapa escolar, es algo muy silencioso que ocurre con frecuencia, aunque no se hable tanto de eso. Como les pasa a los adultos, se relaciona con la autoexigencia que ellos mismos se ponen o que reciben de madres y padres", sostiene la educadora especializada en Neurociencia Eli Delacour.

Y recomienda que para reconocerlo, estar atentos a los cambios de humor, de conducta, al vaivén de sus emociones. Es muy importante que cada familia pueda conversar con ellos sobre las expectativas que tienen acerca de este año, sobre qué esperan o qué les gustaría que sucediera".

"La clave: que las familias dediquen tiempo y presten atención a lo que ellos necesitan: puede ser a través de una conversación, o de un juego", concluye.

Para ayudar a los pequeños en este momento, se debería hacer hincapié en lo positivo de regresar a la escuela

Según un reporte del sitio especializado guiainfantil.com, es normal que al volver de las vacaciones la gente se sienta triste y apática, ya que las personas no somos máquinas y notamos el cambio al incorporarnos a nuestra actividad cotidiana; nos espera mucho trabajo, tensiones, problemas, rutinas…; es decir, una agenda llena de obligaciones.

Sobre cómo ayudar a los chicos en esta etapa, el sitio apunta que hay que hacer hincapié en lo positivo de volver al colegio, verán de nuevo a sus amigos, jugarán con ellos en el recreo, podrán continuar con las actividades extraescolares que les gustan… Cuando se pongan 'tontorrones', diciendo que no quieren ir al cole, que quieren seguir de vacaciones, cambiaremos automáticamente de tema preguntándoles a qué han jugado en el patio, cómo se llama su compañero de pupitre, si hay niños nuevos en clase…; de tal forma que desviemos su atención a los aspectos positivos de la vuelta a las aulas.

Ejemplos

"Es importante que los padres sirvan de ejemplo a sus hijos, no podemos olvidar que los niños aprenden principalmente por modelado, por lo que si ven que sus principales modelos se adecuan de forma rápida y positiva a su vida cotidiana, será más fácil para ellos", apunta el reporte del sitio.