''Para el buen uso de la píldora del día después, es importante que la paciente esté informada''

01/06/2023 - 22:45 Santiago

Recientemente, el Ministerio de Salud de la Nación dispuso que la Anticoncepción Hormonal de Emergencia (AHE), conocida popularmente como "la pastilla del día después", sea de venta libre en todas las farmacias del país, y aunque ya se encontraban de manera gratuita en todos los centros de salud pública, los especialistas advierten que la paciente debe estar bien informada para evitar los trastornos que puede ocasionar su mala administración, por lo que aconsejan consultar siempre con el médico.

La doctora Claudia Trejo, ginecóloga santiagueña, consideró que "esta medida acerca la píldora a las chicas que no puede acceder a la consulta médica, por ejemplo un fin de semana, y podrán adquirirla directamente en la farmacia", y recordó que "estaba disponible en todos los centros de salud, en todas las guardias del país, para distribuirla de manera gratuita con la atención del médico, que siempre es lo más recomendable".

Al mismo tiempo, la profesional dijo que "los temores que tenemos los médicos es que la paciente carezca de información adecuada y la tome en cualquier momento del ciclo, lo que podría tener como consecuencia que este se empiece a alterar".

Cuidado

"La píldora del día después se la puede utilizar como prevención de una relación que se haya tenido por un accidente, porque no se ha usado el método de barrera, y no se tiene un tratamiento para cubrirse, pero si va a ser usada en forma metódica, dos o tres veces al mes, puede tener consecuencias serias, se puede alterar el ciclo, puede haber complicaciones en las glándulas mamarias, o sea que puede ocasionar algunas alteraciones, y es lo que nos alertan a los ginecólogos", amplió.

Por ello consideró que "es importante la información; es importante que sepan que no necesitan gastar, que cuentan con la píldora del día después en todos los centros de salud pública las 24 horas, pero también, que es importante que si la toman, consulten después para ver cómo va a continuar su ciclo y qué método anticonceptivo va a ser el mejor y el adecuado para cada paciente".

Cómo se debe tomar

para que sea efectiva

Cómo se debe tomar para que sea efectiva

Sobre cómo se debe tomar la pastilla para que se efectiva, la doctora Trejo explicó que “se la debe tomar dentro de las primeras 24 horas, ya que en ese tiempo, la eficacia es de arriba del 90%, pero puede tomarla hasta dentro de las 72 horas, con una eficacia un poquito menor”.

“Respecto de en qué fecha tomarla, hay que pensar que el ciclo tiene 28 días en una paciente que es regular, es decir que tiene sus ciclos con ovulación en la mitad del ciclo. Entonces, si ha tenido relaciones durante el período fértil, la píldora del día después la va a cubrir en ese período, pero si luego de ese día vuelve a tener una relación sin protección, tal vez tenga que volverla a tomar”.

Advirtió que “se ha observado que la píldora es menos eficaz en mujeres con un índice de masa corporal por arriba de 30”.

Precisiones respecto de su denominación

Respecto de la denominación de este método, la médica ginecóloga Marisa Labovsky, ex presidenta de la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto Juvenil, destacó que “la pastilla que no se llama ‘del día después’ sino ‘de emergencia’ porque precisamente es eso, una anticoncepción de emergencia, un plan B para cuando falló el método utilizado, o bien cuando no se utilice bien un método anticonceptivo (se haya olvidado alguna toma de la píldora), cuando no se utilicen métodos anticonceptivo por ejemplo en casos de violación o en casos duda ante la rotura del preservativo”.

La doctora Trejo, también aclaró que “no se trata de una píldora abortiva, porque su función es evitar la ovulación”.

“En todos los casos, es importante consultar con el profesional médico”, cerró.