''Cada vez vemos más niños con intolerancia a algunas fórmulas de leche que no es materna''

31/07/2023 - 23:07 Santiago

A partir de hoy se desarrolla la Semana Mundial de la Lactancia Materna, con el propósito de concientizar sobre los beneficios de la leche materna para los chicos en sus primeros meses de vida, y en ese marco, el presidente de la Asociación de Pediatría de Santiago del Estero, Dr. Manuel Barthe, reveló que cada vez se ven en los consultorios, a bebés que presentan problemas debido a la intolerancia a componentes de la leche que no es de su mamá.

"Este año, la Semana de la Lactancia apunta impulsar entornos favorables para esta tarea en la vida laboral, pero no debemos perder de vista insistir en el valor que tiene la leche materna para la salud de los bebés", indicó el profesional, al tiempo que reveló que "cada ves se ven más chicos" que presentan intolerancia a otras leches.

"La leche materna es la más segura por todos los anticuerpos que tiene para el control de infecciones, enfermedades respiratorias, diarreas, y además no tiene ningún costo, lo que no es poco en estos tiempos que transitamos, pero hay algo que yo siempre repito, que el humano es el único animal que toma leche de otra especie animal, y hace tiempo que vemos intolerancia a las proteínas de la leche que no es de la mamá, que se manifiesta en diarreas, cólicos, reflujos, síntomas que desde bebés comienzan a tener al ser alimentados por otras fórmulas", alertó el doctor Barthe.

Recomendó que, cuando por alguna razón se le deba dar al bebé alguna otra fórmula que no sea la leche materna, "tanto los padres como los pediatras deben estar atentos a estos síntomas", porque pueden tratarse de una intolerancia a las proteínas.

Espacios

En cuanto a la motivación que tiene este año la campaña, recordó que la OMS ha puesto como propósito facilitar la lactancia materna, poniendo como eje a las madres que trabajan, y en este sentido, aseguró que en nuestra provincia se están dando estas condiciones, con compromisos laborales e involucrando a la familia.

CONCIENTIZACIÓN

Actividades previstas en el Hospital Regional

Hoy de 9 a 9.30: las licenciadas Claudia Castillo y Silvia Véliz, abordarán Importancia de la lactancia y Anatomía y fisiología; y de 9.30 a 10, Posiciones y técnicas de amamantamiento.

Miércoles de 9. A 9.30: la Dra. María Isabell Alem, hablará de Componentes de la leche materna y su efecto en el neurodesarrollo.

Jueves de 9 a 9.30: la Dra. Cecilia Robinson y la enfermera Raquel Padilla, hablarán sobre Beneficios de calostroterapia a RNPT en la UTI.

Viernes 4 de 9. A 9.30: las enfermeras Carolina Vélez y Rosa López disertarán sobre Organización y funcionamiento del centro de lactario; Muestra de elementos de uso personal para las madres.

Lunes 7, de 9 a 9.30: las enfermeras Carla Días y Camila Bulacio, darán una charla de lactancia y entregarán presentes a las madres.

En los centros de salud de la comuna de la Capital

Bajo el lema "Promover y sostener la lactancia al volver al trabajo", se llevarán a cabo en los centros de salud municipales, consejería, talleres y entrega de alimentos nutritivos a mujeres gestantes y puérperas, abriendo un espacio para que puedan plantear sus dudas y compartir experiencias.

El director de Salud del municipio, Dr. Antonio Palomo, señaló al respecto que "fomentar la lactancia es de vital importancia, ya que fortalece el vínculo madre hijo, refuerza sus defensas, favorece su desarrollo físico y cognitivo y disminuye los riesgos de contraer enfermedades".

"Es fundamental que el niño se alimente exclusivamente con leche materna hasta cumplir por lo menos seis meses de vida, lo que le garantizará una buena salud y calidad de vida", añadió.

PREMISA

Las buenas prácticas de alimentación del bebé son una de las intervenciones más efectivas para mejorar su salud

La Sociedad Argentina de Pediatría profundizó aspectos relacionados con la lactancia materna más allá de los 6 meses.

Recordó que, la Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia exclusiva durante los primeros seis meses de vida, y a partir del 6º mes introducir alimentos complementarios nutricionalmente adecuados y seguros, mientras se continúa con la lactancia hasta los dos años. Las buenas prácticas de alimentación de las niñas y los niños pequeños constituyen una de las intervenciones más efectivas para mejorar la salud de la niñez.

La evidencia muestra que la leche humana no pierde sus propiedades con el tiempo y que durante el segundo año de vida puede suplir 1/3 de todas las necesidades de proteínas. La superioridad de la leche humana sobre cualquier otro alimento (como las leches de fórmula) para la nutrición y desarrollo del bebé durante los primeros meses de vida ha quedado bien demostrada en numerosos estudios científicos, que señalan un mayor riesgo de numerosos problemas de salud en los niños no alimentados con leche materna, entre los que cabe resaltar un mayor riesgo de muerte súbita del lactante y aumento de la morbimortalidad durante el primer año de vida.