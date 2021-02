Falleció el actor Christopher Plummer

05/02/2021 - 15:56 Pura Vida

El canadiense Christipher Plummer, leyenda viviente de Hollywood con más de siete décadas de trayectoria, ganador del Oscar y recordado por filmes como “La novicia rebelde” y “Todo el dinero del mundo”, falleció a los 91 años en su casa de Connecticut, Estados Unidos.

La noticia fue confirmada por su familia y difundida por medios especializados estadounidenses, que detallaron que el actor, que aún se mantenía activo en su oficio con varias películas recientes y proyectos para los próximos meses, murió “pacíficamente” acompañado por su esposa.

Tras conocer la noticia, su amigo y representante durante 46 años, Lou Pitt, expresó su dolor por la pérdida y lo describió como “un hombre extraordinario que amaba y respetaba profundamente su profesión con excelentes modales a la antigua, un humor autocrítico y la música de las palabras. Era un tesoro nacional que disfrutaba profundamente de sus raíces canadienses”.

Enalteció su labor como artista, así como su humanidad, pues a través de ella “tocó todos nuestros corazones y su vida legendaria perdurará para todas las generaciones venideras. Él estará para siempre con nosotros”, concluyó.

Aunque siempre fue reconocido por la audiencia gracias, fue hasta 2012 en que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas le entregó el premio Oscar en la categoría de mejor actor de reparto a los 82 años, con lo cual se convirtió en el hombre más veterano en obtener la preciada estatuilla. Años más tarde, volvió a ser nominado por el filme All the Money in the World, dirigido por Ridley Scott.

Otros reconocimientos que obtuvo a lo largo de su carrera incluyen dos premios Emmy, dos Tony, un Globo de Oro, así como un premio del SAG (Screen Actors Guild) y un premio BAFTA (British Academy Film Awards).

Nació en Toronto, Canadá en diciembre de 1929, donde se crió y creció. En 1956 alcanzó su primer estelar en teatro, cuando interpretó a Hal en Henry V durante el festival Stratford de ese año. A la par de su carrera en el cine, continuó actuando en teatro e incluso consiguió trabajos en la Royal Shakespeare Company, en el Reino Unido.