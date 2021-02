Nehuen Penzotti brilla en la serie “Monzón”

06/02/2021 - 21:12 Pura Vida

Nehuen Penzotti es un niño bendecido con la carrera que eligió desde pequeño: actor. Desde sus trabajos para publicidades de reconocidas marcas hasta sus protagónicos junto con celebridades de la escena argentina, “Nehu” construyó una enorme carrera que jalonó con trabajo en cine (La Cordillera, con Ricardo Darín, y Muerte en Buenos Aires, con Ricardo “Chino” Darín) y en series televisivas como “Sandro” y ahora en “Monzón”, la biopic sobre el malogrado boxeador argentino que, en Santiago del Estero, es emitida a través de la pantalla de Canal 7.

En un Zoom exclusivo con EL LIBERAL, Nehuen reveló cómo fue personificar a Mati, el hijo de Carlos Monzón y Alicia Muñiz, las enseñanzas que tuvo en el set y, también, adelantó las características de su próximo personaje en la serie web “Cosas de chicos”.

El pequeño gigante está inmensamente feliz por todo lo realizado hasta el momento. No baja los brazos. Sigue adelante con la convicción que el actuar es vivir y que vivir de este arte lo hace sentir pleno.

A sus 12 años ha construido una carrera sólida que le permite imaginar un futuro venturoso, protagonizando grandes historias como le ha tocado, hasta el momento, hacerlo acompañando a “monstruos” de la actuación de Argentina y de otros países. Nehuen agradece a sus seguidores con quienes interactúa a través de @nehuenpenzotti.

¿Cómo estás viviendo el éxito que tiene la serie “Monzón”?

Bien, muy contento. Me gustó mucho haber trabajado en la serie.

He recibido muchos consejos de Jorge Román, el actor que interpretó a Monzón ya mayor. Me aconsejó bastantes cosas. También la actriz que interpretó a Alicia Muñiz (Carla Quevedo). La verdad, me gustó mucho, la pasé muy bien.

¿Cómo llegaste a la serie para interpretar a Mati, el hijo de Carlos Monzón y Alicia Muñiz?

Un día me convocaron para hacer casting para una serie, sin decirme para cuál. Entonces, cuando terminé de hacer el casting me eligieron y me dijeron que era para la serie de Monzón. Realmente estoy muy orgulloso por lo realizado.

¿Por qué elegiste la actuación?

En el momento en que mi mamá me anotó en la agencia, cuando era pequeño, para mí, prácticamente era un juego. Después, cuando fui creciendo, me di cuenta de que la actuación era algo divertido, aprendía muchas cosas y también conocía a personas bastante famosas.

Después del éxito de “Monzón”, ¿qué proyectos se vienen para el 2021?

Hace dos semanas terminé de grabar la serie “Cosa de chicos”. Allí, cada chico enfrenta un problema.

Por ejemplo, el papel que a mí me tocaba era enfrentar al miedo. Mi personaje tiene 9 años y cada vez que salía de la escuela había un chico que le hacía bulling.