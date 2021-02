BETHKE: “Siempre está buscando la verdad”

06/02/2021 - 21:17 Pura Vida

Con el estreno de la serie “Buscando a Frida”, se escribe una nueva página en la destacada trayectoria del actor Arap Bethke, nacido en Nairobi, Kenia y criado en México. En esta producción de Telemundo, Arap es el rostro de la justicia, dando vida al inspector “Martín Cabrera” quien encabezará las pesquisas para encontrar a la joven desaparecida Frida Pons. Una serie de intriga y suspenso que mantendrá al público al borde de su asiento. El prestigioso intérprete habló acerca de “Buscando a Frida”, adaptación de la exitosa serie chilena

“¿Dónde está Elisa?”, que ya había sido recreada por Telemundo en 2011 y que fue la serie en español más vista en su horario en EE.UU. ¿Qué te llamó la atención de la historia de “Buscando a Frida”?

Lo que me llamó la atención es la historia en sí, cómo está escrita. Me atrapó mucho desde que la leí. Me intrigó cada capítulo, pues cada uno cierra con algo intrigante. En cada capítulo pasan cosas. Hay muchas tramas y te das cuentas que todos los personajes están escondiendo algo. Me gusta que a lo largo de la historia el enfoque de los sospechosos va cambiando. Nunca se sabe quién está diciendo la verdad, mintiendo y quién es el sospechoso y quién no. Te va llevando por esta montaña rusa emocional de sospechas, misterios y suspenso. Siempre mantiene el suspenso y eso me gusta mucho de esta historia. Todos esconden algo. A mí lo que me sorprendió mucho de esta historia es cómo juegan con lo inesperado. Y eso es lo que me atrapó.

¿Háblanos de tu personaje en “Buscando a Frida”?

Es el inspector Martín Cabrera. Es un personaje que está muy atormentado porque, hace unos años perdió a su familia en forma muy violenta y que iremos descubriendo a lo largo de la historia. Este es un peso que va cargando constantemente este personaje. Nunca, realmente, ha podido cerrar este capítulo y encontrar paz en su vida, pero se enfoca en el trabajo.

Está absolutamente abocado a los casos que le asignan. Prácticamente, vive para trabajar. Entonces, cuando encuentra este caso de Frida encuentra también una forma de redimirse porque Frida tiene la misma edad que tendría su hija si estuviera viva. Con este nuevo caso tiene la posibilidad de encontrar la salvación. Este policía tiene un código moral muy firme. Siempre está buscando la verdad.