Se torna preocupante la situación sanitaria de la Las Termas de Río Hondo

17/05/2021 - 21:23 Termas

LAS TERMAS, Río Hondo (C) Ante la situación crítica sanitaria que vive Las Termas con el aumento de casos positivos de Covid-19, que se profundizó el 15 de mayo pasado con un récord de 86 personas infectadas -incremento que también se refleja en ciudades como Capital y Banda-, el intendente Jorge Mukdise se mostró preocupado por este grave momento que vive la población termense y brindó un mensaje a través de las redes sociales.

Cabe destacar que ante esta ola de contagios y en especial en personas jóvenes de entre 18 y 50, en los últimos días fallecieron varios infectados, el COE provincial tomó la decisión de restringir la circulación en todo el territorio de Santiago del Estero. La población podrá circular en el horario de 6 a 22 y las clases volverán a ser virtuales.

“La situación es grave y complicada, estamos atravesando el momento más difícil desde que comenzó la pandemia en marzo del año pasado. Las medidas tomadas por el COE provincial son muy atinadas, pero sin el acompañamiento de todos no podrán ser verdaderamente efectivas”, expresó.

Más adelante amplió: “No vamos a lograr los resultados esperados si no entendemos que en esto tenemos que estar todos, que la acción individual de cada uno influye en el resultado final. Si las pérdidas que esta comunidad está sufriendo no nos hacen tomar conciencia, si no nos cuidamos unos a otros, si esta realidad no nos golpea y nos hace cambiar el rumbo, significa que estamos perdiendo la batalla como sociedad”.

Los números

En su mensaje, el jefe comunal de Las Termas dio cifras alarmantes. “Durante mayo, se han sumado 792 casos positivos confirmados, de los cuales 675 permanecen activos. Hemos perdido a 21 termenses por Covid-19 en lo que va de este mes y 58 desde el inicio de la pandemia”.