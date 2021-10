Después de mucho extrañar, los argentinos se reencuentran con la ciudad termal

08/10/2021 - 23:48 Termas

LAS TERMAS, Río Hondo (C) En el inicio del fin de semana “extra large”, la ciudad termal comenzó a recibir turistas de diferentes provincias, como los oriundos del NOA, los que llegan desde Buenos Aires, los vecinos de Córdoba, Mendoza y hasta del sur de la Argentina, que llegan en busca de la tranquilidad de un destino que no descansa para satisfacer la necesidad de relax y para ofrecer alternativas que no dejan nunca de renovarse y que cada temporada vuelven a sorprender a los visitantes.

“Estamos muy contentos de venir a Termas. Es un lugar que nos gusta bastante por la variedad gastronómica y los diferentes atractivos que hay. Vine con mi familia el jueves y nos quedaremos hasta el lunes. Aprovecharemos por completo el fin de semana”, expresó Daniel, de la provincia de Córdoba.

“Llegamos hoy viernes a Las Termas. Vinimos en moto a pasar un fin de semana entre amigos, a conocer el Museo del Automóvil, el autódromo y disfrutar de las aguas termales”, manifestó Marcelo, procedente de Rosario, Santa Fe.

“Hace muchos años que vengo, siempre lo hago con mi familia, pero este año decidí venir con amigas. Estoy muy feliz de volver a visitarla, la hospitalidad de su gente es lo que más me gusta”, señaló Rosa, de Tunuyán, Mendoza.

“Extrañábamos el venir a pasar el fin de semana. Antes venía con mi señora, ahora venimos también con nuestros hijos. Ellos son muy felices acá, les encanta ir a la Isla Tara Inti, recorrer el Museo del Automóvil y pasear por la costanera, y lo seguiremos haciendo muchos años más”, contó Fernando, de Tucumán.