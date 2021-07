Agustina Bazterrica ganó el Premio Ladies of Horror por su novela “Cadáver exquisito”

25/07/2021 - 04:09 Viceversa

La escritora argentina Agustina Bazterrica ganó el Premio Ladies of Horror Fiction a la mejor novela con “Cadáver exquisito”, traducida por Sarah Moses y publicada como “Tender is a flesh” (Tierna es la carne) por la editorial estadounidense Scribner, una “distopía oscura” donde trabajó “cómo naturalizamos la crueldad”.

La novela, editada en la Argentina por Alfaguara, fue la única pieza finalista del Ladies of Horror Fiction que no había sido escrita originariamente en lengua inglesa.

“Tender is the flesh” se impuso así a “Betty”, de Tiffany McDaniel; “The Hollow Places”, de la estadounidense T. Kingfisher; “Mexican Gothic”, de la mexicana Silvia Moreno-García; “Saltblood”, de la británica TC Parker, y “The Sun Down Motel”, de la canadiense Simone St. James, que fueron publicadas entre enero y diciembre de 2020 en Estados Unidos.

Esta “crítica al capitalismo salvaje”, como resume Bazterrica en diálogo con Télam, ganó el Premio Clarín de Novela 2017 y fue finalista del premio al mejor libro del 2020 en la categoría de terror en Goodreads.

“Toda traducción es una reescritura”, dice la escritora nacida en Buenos Aires en 1974 y agradece el trabajo de Moses, con la que más habló sobre “detalles y significados precisos de ciertas palabras”.

“Sarah había traducido para la editorial del Reino Unido, Pushkin Press, y entre las dos (más ella que yo) trabajamos para cambiar palabras y contestar preguntas de los editores de Scribner que querían el libro en inglés estadounidense. Fue un trabajo muy profundo en el que tuve que recurrir a mis apuntes viejos para poder responder ciertas preguntas. Valió la pena cada segundo”, enfatiza la autora de “Antes del encuentro feroz”, “Matar a la niña” y “Diecinueve garras y un pájaro oscuro”.

Bazterrica advierte que, “como lectora”, ha comprado “distintas ediciones del mismo libro solo para ver cuál es la mejor traducción”.

“Una mala traducción te puede arruinar un libro. Pero una buena, ah…una buena te lo puede mejorar incluso y, en el caso de la traducción de Sarah, no tengo dudas de que es así. Leo inglés y lo confirmo”, expresa.

La novela suma traducciones al chino mandarín, turco, francés, alemán, holandés, ruso, polaco, griego, húngaro, sueco y búlgaro.

“Con ‘Cadáver exquisito’ trabajo sobre el capitalismo salvaje y cómo naturalizamos la crueldad y elijo hacerlo con una distopía oscura, porque así es como percibo la violencia en la que estamos inmersos diariamente”, indica.

Sobre la potencia del género de terror a la hora de pensar el presente, Bazterrica considera que “la buena literatura siempre habla del presente, porque, en definitiva, habla de la condición humana” y ejemplifica: “Pienso en los clásicos como ‘La divina comedia’, ‘Crimen y castigo’ o ‘El Quijote’ donde uno puede seguir interpelando al texto y estas obras siguen respondiendo con una enorme actualidad. Y claro, son clásicos porque las capas de análisis son infinitas”.

“La buena ciencia ficción y el terror también trabajan con temas que nos interpelan -dice-. Pienso en cómo ‘Drácula’ habla de la aristocracia chupando la sangre de las clases bajas o en cualquier libro o película de zombies que está hablando de esa masa anónima que es una amenaza latente, del extrañamiento con el otro, que deja de ser un par”.

Otro ejemplo que pone es la distopía “El cuento de la criada”, de Margaret Atwood, “y cómo trabaja con el fanatismo religioso, el disciplinamiento y la violencia contra las mujeres”.

“Distopías y utopías son caras de la misma moneda. Reflexionan sobre las cosas que se puede mejorar en el presente en las que fueron escritas. La utopía ‘Las aventuras de la China Iron’, de Gabriela Cabezón Cámara, fue publicada en 2017 y propone un universo de equidad, donde los géneros no son estancos, donde hay fluidez y amorosidad”, concluye.