Escupiendo palabras

Lo que voy a decir es muy controversial y puedo ganarme uno u otro enemigo. Tomaré el riesgo: Hablemos de la maternidad y la paternidad. Hoy en día es muy común dos cosas: padres jóvenes y padres separados.

A veces, las dos cosas. Y yo no tengo hijos, así que no me meteré demasiado en cómo criar un niño. Pero, ¿por qué la distinción tan marcada entre madre y padre? Si la mamá ve el teléfono, es una madre distraída. Pero si el padre está con el celular: “seguramente está trabajando”. Si la mamá olvida algo del bebé o niño, es una mala madre. Pero si lo hizo el padre, “¿dónde estaba la madre de ese niño?”.

Naturalizamos tanto que la mamá está y siempre está ahí que, por poco, nos olvidamos que con los hombres también debería ser así. Pero cada día es más común ver, leer y escuchar sobre “padres presentes”. Que es un concepto que a mí no me cierra del todo. Es decir, ¿por qué no estaría presente un padre o madre? (Porque, también, hay madres y madres).

Lo que quiero decir es que, sin ofender, no les debemos nada a un hombre, personalmente, pienso que pese a que una madre sea “mala” (aunque es menor según las estadísticas), si el padre quiere, puede sacar a su hijo adelante.

Que cuide de su hijo es una responsabilidad y obligación, que debería verse más seguido. Una vez más, no les debemos nada. De ser así, ellos pueden andar por ahí embarazando mujeres libres y contentos ¡Y no quiero tocar el tema de las edades! Eso ni pensarlo, ahora. Pero, como les digo, es como agradecerle a un pizzero que haga pizzas en su trabajo. Pero eso lo veremos más adelante.

Hace poco, paseando por el feed de las redes, encontré una serie de ilustraciones que marcaban muy bien estas diferencias y me hizo pensar en esto. Vivimos en una sociedad tan machista que está naturalizado que, por ejemplo, la madre sea una máquina de quehaceres mientras, los padres, pueden dejar sus hijos y solo pasarles lo que quieran por cuota alimentaria.

Se debería obligar al hombre que cumpla su rol, así como juzgamos a las “mamás luchonas”. Me gustaría concluir con una aclaración, no estoy de un lado o el otro, aunque pareciera que sí. Solo comento lo que veo, analizo el panorama y escupo estas palabras de repudio con el deseo de que pienses, si eres padre o madre, si estás siendo justo con la otra persona y que, por favor, pongan la vida de su hijo primero. De lado de sus problemas. De sus diferencias o lo que sea. Cuida tu niño porque es tu responsabilidad, sin importar el sexo.

Sin importar la edad. Siempre encontrarás ayuda si la buscas, siempre tendrás a alguien si te esfuerzas. No puedes esperar que todo llegue. ¡Ve por ello! Por tu hijo o hija. Por ti. Trabaja todos los días por un mejor mañana ¡Tú puedes!