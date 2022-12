ENTERRADO: Un cuento de verano

23/12/2022 - 23:15 Viceversa

Corría una brisa caliente, cuando Javier Barrera ingresó a su finca a las 16:00 hs. a fin de encontrarlo, al buscarlo no pudo dar con él. ¿Qué habrá sucedido? Es que no estaba en la casa. La incertidumbre y la preocupación lo dejaron perplejo.

Sumido en un profundo dolor y congoja, Javier se dirigió a la comisaría más cercana del pueblo.

– Oficial he ingresado a mi finca y no lo he encontrado ¿Dónde podrá estar?

Al enterarse de la desaparición, los oficiales comenzaron el extenso rastrillaje. Primero en rondas de testigos que no dieron muchos resultados y luego con vecinos de la zona que podrían haber visto algún movimiento extraño.

Pasaron los días, la sensación de falta en Javier era irreparable, corría un sudor intenso por su espalda que no podría frenar a causa de la desaparición forzada acontecida. Mientras pensaba el porqué del hecho, la policía tocó a su puerta.

- Señor Barrera creemos saber a dónde puede estar, pero no le aseguramos nada.

Javier salió apurado, los efectivos montaron un gran operativo hasta llegar a la casa de Fabio Farías, alias “Chuky”. Al apersonarse en la vivienda, los efectivos sintieron un hedor nauseabundo, un mal presentimiento fue capaz de darles la sensación de que se estaban por encontrar con el peor escenario.

- Buenas tardes señor Farías, quisiéramos preguntarle que hizo usted el 21 de septiembre de este mismo año.

- Bueno le cuento no hay problemas, sinceramente oficial él vino hasta mí, no es que yo haya querido que el viniese.

- Pero señor ¿Cómo puede haber ocurrido algo así?

- Es que él me necesitaba más que a mí, mire mi casa, es humilde pero también necesita amparo ante tanto azote del clima.

- No puedo entenderlo señor, cometer tal hecho no se justifica con nada.

- Es que yo no lo hice oficial, prácticamente él me obligó a hacerlo.

- Comprendo, pero debemos saber dónde está.

Javier estaba sentado afuera en su camioneta pensando, cuando de repente el oficial se acercó y dio dos golpes secos en el vidrio de la ventana. Le pidió que ingresara a la vivienda, es que si lo encontraban él tendría el duro trabajo de reconocerlo.

Al pasar, Javier contuvo la bronca de saber que podría descubrir lo peor, pensó en el escenario y no le gustó para nada la imagen final. Los oficiales escoltaron al sospechoso hasta el lugar, los perros buscaban incesantemente y Javier posaba su mirada penetrante en Farías. De un momento a otro, Farías confiesa.

- Está bien oficial he sido yo. Lo enterré en mi patio es que no sabía que hacer después de haber cometido el delito.

- ¿A donde lo has enterrado “Chuky”?

Farías señaló nervioso el lugar. Javier no pudo contener sus emociones y expresó un improperio.

Los oficiales trajeron una pala, cavaron durante unos minutos, precisamente media hora, lo había enterrado en lo profundo del extenso patio de tierra separado de sus vecinos solo con ramas. Farías comentó que lo enterró en horas de la noche cuando todos dormían y nadie estaba observándolo.

Los minutos parecieron ser horas, es que la angustia y el dolor eran poderosos y Javier estaba decidido a observarlo todo por más que fuese débil. De tanto cavar el oficial al fin lo encontró.

- Aquí está Don Barrera, pero le adelanto que no son las mejores condiciones.

- No importa, quiero verlo.

Lo desenterraron, el estado era deplorable, con mucha tierra y un olor terrible que no dejaba respirar a los presentes.

- Lo llevaré a mi casa de vuelta. Dijo Javier.

- No Don Barrera eso es imposible, debemos llevarlo a la comisaría y que sea revisado.

Pasaron cinco días, la incertidumbre de saber a dónde estaba había pasado, pero el sudor seguía acosándolo fuertemente. Se dirigió esa tarde hasta la comisaria, al llegar los oficiales lo reconocieron al instante.

- Tráiganlo, Don Barrera lo llevará de regreso para colocarlo.

- Muchas gracias oficiales por todo este trabajo.

El más joven y recientemente incorporado oficial Gómez, fue el encargado de entregárselo envuelto en una bolsa de consorcio.

- Aquí tiene señor Barrera su aire acondicionado, el que Farías le sustrajo de su finca.

Los días de sudar habían terminado porque luego de una buena limpieza su aire acondicionado Barrera había recuperado.