Fede Bal habló de los polémicos chats con Barbie Vélez

Fotos El escándalo entre Barbie y Fede no se termina más.

Hoy 08:10 -

La escandalosa separación de Barbie Vélez y Fede Bal sigue dando que hablar. Ahora el joven actor habló de los polémicos chats que se difundieron en los últimos días.

"Es algo que yo no difundí. Es algo que está en la justicia. No me hace bien. Me da mucha vergüenza. Pero no me llama la atención. Yo le dije a mi abogado que estaba seguro que si presentábamos los chats en la justicia como prueba, a los dos días llegaban a los medios porque alguien los iba a vender", dijo en diálogo con la prensa.

Además, dijo que no tuvo nada que ver en la difusión "las presenté en la justicia y no en un programa de espectáculos. Llevé los chats a la justicia para que se sepa con qué tipo de relación estábamos manejando".

Luego, se defendió de las acusaciones y agregó: "Ella no era siempre así, había muchas veces felicidad. Pero había un común denominador que era la agresión y los maltratos. Por eso no voy a permitir que digan que soy un violento y agresivo, cuando estoy mostrando en la justicia que era otra la historia".

Por último, aseguró además que en los polémicos chats difundidos, Barbie no habla de Laura ni tampoco de Flor de la V: "No habla de Flor, habla de otra chica, con la que yo salía, a la que ella se refería así. Nunca hablamos de Laura en esos chats. Ni siquiera había empezado a trabajar con ella. Entiendan que esos chats son como un rompecabezas, están desordenados. Nada que ver”.