Osvaldo Laport no quiere quedarse con las ganas

26/12/2016 -

Por segunda vez consecutiva, y con la mayoría de los compañeros de la temporada anterior, Osvaldo Laport debutó en Carlos Paz, esta vez con la obra de teatro "Sálvese quién pueda", adonde comparte protagónico con Emilio Disi y Florencia de la V en una comedia explosiva.

"Volver a la Villa es devolver y agradecer la aceptación y cariño del publico por el éxito de ‘Enredados’ el año pasado", le dijo Laport a nuestro enviado especial en la villa cordobesa.

Y agregó: "También estoy reconfortado porque DABOPE (la productora que comparten el ‘Chato’ Prada y Federico Hoppe, los mano derecha de Marcelo Tinelli), volvio a confiar en mí y en mis compañeros para encarar este nuevo proyecto con una comedia diferente. Obviamente que estoy más distendido y relajado con este año de experiencia".

La relación laboral que comenzó con la obra de teatro se trasladó después a la pista de ShowMatch, ya que este año, Laport aceptó participar del Bailando, del cual fue eliminado en octubre por Charlotte Caniggia.

"El Bailando por un sueño fue una experiencia de vida muy buena. Mi filosofía de vida dice ‘uno tiene que pasar por la vida, y no que la vida nos pasé por encima’. Por eso, a mis 60 años quedarme con las ganas de saber qué es el bailando, o cómo hubiera estado yo en el Bailando, era poco inteligente de mi parte. Entonces me tiré a la pileta y acepté, si bien años anteriores me habían ofrecido, y por prejuicio o inseguridad había dicho que ‘no’, este año di el sí. Y si bien no es fácil participar en el Bailando porque es una estructura diferente a lo que venía haciendo en mi carrera, lo disfruté muchísimo", contó el actor a Gustavo Anzani, también para Canal 7 de Santiago del Estero.

En el Bailando, Laport volvió a encontrarse con Soledad Silveyra, su compañera de exitosas ficciones como "Campeones", quien en esta ocasión tuvo el papel de "jueza" de su baile.

En Carlos Paz hay rumores de que su relación con su compañera Florencia de la V no sería del todo buena. Pero de eso, Laport prefiere no hablar.