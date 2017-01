Barbieri está feliz con la "resurrección" artística de Santiago Bal en Mardel

09/01/2017 -

Alejados de las peleas mediáticas que han signado sus vidas, Santiago Bal y Carmen Barbieri hoy transitan por un sendero de paz, armonía, alegría y enfocados puntualmente en el trabajo. EL LIBERAL los reunió en el escenario del teatro Corrientes donde, juntos, todos los lunes presentan "La Revista de Mar del Plata".

Hoy volverán a verse en el show que devolvió a Bal a los primeros planos del espectáculo por su trabajo y no por sus amoríos o escándalos. Y la artífice de esta resurrección de Bal es Carmen Barbieri, su ex esposa y su actual "compañera respetuosa", como lo definió en una entrevista con EL LIBERAL.

-¿Cómo vivió este reencuentro, en un escenario, con Santiago Bal?

-Como algo natural. La verdad, nunca me sentí alejada de Santiago, ¡que loco! ¿no? Es como si el tiempo no hubiera pasado. Todo esto me emociona, como también me emocionó la reacción del público, con el cariño y el amor que lo aplaudieron.

-El espectáculo tiene momentos muy emotivos, pero el monólogo de Santiago es demoledor desde que arranca hasta que concluye.

-Fue una idea mía. Es su vida expresada en ese monólogo. Es muy emotivo y eso que le corté varias cosas porque Santiago se ponía a llorar, especialmente cuando hablaba de Rolo Puentes, su mejor amigo, quien falleció muy joven. Le pedí que, como excelente actor que es, que controle el llanto. Y si lo veo que llora, voy y lo reto. Y logró superar el llanto porque sabe que es una Revista donde está trabajando y una Revista es alegría aunque su vida fue dura y, gracias a Dios, hoy está con sus hijos y la gente que lo quiere de verdad, entre ellos yo que, insisto, siento todos los días como que nunca me alejé de Santiago.

-Además de hablar de sus hijos (Mariano, Julieta y Fede), sus exesposas (Thelma del Río, Silvia Pérez y Carmen) también reivindica su condición de judío.

-Eso es lo que queríamos mostrar. Ojalá que el público lo sienta así, no como un golpe bajo porque no es golpe bajo. Cada palabra que escribí, desde su nacimiento hasta su tiempo de esplendor y de caída, sus parejas, sus hijos, sus nietos están hecho con todo respeto y sin ningún tipo de golpes bajos para buscar la empatía inmediata con la gente.

-Y un remate formidable con la expresión a viva voz de Santiago diciendo "¡viva el amor!" y "estoy enamorado de la vida, de las mujeres, de mi familia".

-Yo me siento feliz de haber escrito este monólogo donde no se guardó nada sobre la vida de un ser tan maravilloso como Santiago. Él, a sus 81 años (los cumplió el pasado 5 de enero) sigue luchando en la vida, se siente vivo y con ganas de seguir trabajando. Eso es lo que me encanta de él, que nunca baja los brazos, ni aún en los momentos más difíciles que le ha tocado atravesar. Y aquí estamos juntos, como artistas, dándole batalla a la vida. Es por eso que digo ¡viva el amor, viva la vida y la familia!