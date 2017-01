Mariano Martínez no siente que se haya apresurado en su relación con Camila

10/01/2017 -

Apenas cumplieron seis meses de noviazgo, y Mariano Martínez (38) y la modelo Camila Cavallo (22) ya transitan el tercer mes de embarazo de su primer hijo, (el tercero del actor, que ya tiene otros dos, Olivia y Milo de su matrimonio anterior con Juliana Giambroni). Y aunque muchos puedan pensar que la pareja se apuró en celebrar el amor con la llegada de un hijo, Mariano no lo ve así.

"Yo no siento que haya sido muy rápido todo. Supongo que mi naturaleza es así, soy lanzado y ya no me preocupo por eso. Sé que voy a morir así", explicó sobre la velocidad con la que se dio su relación con Cavallo. "El amor es el motor de mi vida, nunca tiene una sola forma. Es lo que te hace bien. A esta altura ya todos saben lo que significa ser padre para mí. Me encanta, soy feliz siendo padre de dos hijos y lo seré de tres también, es una responsabilidad, claro, pero muy placentera. Es el trabajo más lindo del mundo", aseguró el galán de Amar después de amar, la tira de Telefé que llegará a la pantalla el próximo lunes 16, y que se verá en Santiago del Estero por Canal 7. Además, sobre los 16 años que le lleva a su novia, el actor dijo: "No siento esa diferencia para nada, la llevo muy bien". Por otra parte, ya no quiere hablar más de su ex, Lali Espósito.