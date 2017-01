Fotos Su significativa y emotiva recordación al cantante Juan Gabriel, con quien cantó en público

13/01/2017 -

Paola Miranda siente que, como cantante, tocó el cielo con las manos cuando Juan Gabriel la eligió para cantar y actuar en los shows que "El Divo de Juárez" supo brindar en varios escenarios de Estados Unidos.

En ese show, la actriz ecuatoriana, radicada en la Argentina, representó a María José, cuando el cantante mejicano interpreta el tema que le dedicó a la hija menor de Lucha Villa.

"Que Juan Gabriel me haya escogido entre cientos de chicas para que lo acompañe en sus shows, fue un gran logro. Más de lo que di recibí mucho de este gran maestro que me vio en agosto del año en la Argentina cuando él estaba buscando una artista famosa que pudiera interpretar el papel de María José, y tuve la suerte de que me contactara una amiga mía que es empresaria, la que lo estaba llevando al Luna Park, y me encantó la idea, sólo faltaba que él quisiera", rememoró Paola en su entrevista con EL LIBERAL.