Descubren cuál es el verdadero modelo del auto de Homero Simpson

Uno de los grandes misterios de Los Simpson fue resuelto, luego de que en uno de los últimos episodios de la serie se dieran detalles sobre la marca y el modelo del rasado auto de Homero Simpson.

Según el sitio Jalopnik, está respuesta fue muy difícil de hallar, ya que el particular color del sedán mostraba "elementos de diseño que realmente no sugieren ningún vehículo en particular".

'Pork and Burns', uno de los más recientes capitulos de la animada familia, desveló el misterio, donde se ve que el automóvil en cuestión es citado claramente como un Plymouth Junkerolla de 1986.

En los episodios anteriores ya se habían sugerido otros orígenes del auto de Homero, entre los que figuraba, por ejemplo, la versión de que el mismo había sido construido en Croacia a partir de viejos tanques soviéticos. La reciente revelación suena "bastante plausible", destaca el medio, lo que significa que el auto habría sido construido tres años antes de que empezara la emisión de la serie.

