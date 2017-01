Raúl Taibo estrenó obra y nueva hija en Villa Carlos Paz

16/01/2017 -

Raúl Taibo vive una etapa muy provechosa, tanto en lo personal como en lo laboral. A lo largo del 2016 tuvo a los espectadores pendientes de las maldades de su personaje en "Los ricos no piden permiso", la exitosa telenovela de Canal 13, y este verano volvió a Villa Carlos Paz, con una nueva comedia, y una nueva hija, porque fue padre a los 62 años.

Taibo protagoniza "Mi familia es así, los Abril, en el Teatro del Sol junto a Rodolfo Ranni, Betiana Blum, Jey Mammon y un gran elenco. A Córdoba viajó en compañía de su joven mujer, Mercedes (39) y su hija Francesca.

"La paternidad desde hace 27 años me trata de manera divina, pero ahora con una beba de nueve meses es un lujo", dijo Raúl feliz al referirse a la pequeña Francesca y agregó: "Es re responsabilizarse, re orientar tu energía para un ser maravilloso que está todo el tiempo metidito en tu corazón y que saca lo más hermoso de uno, descubriéndola y descubriendo ella cosas".

El actor admitió que ser papá a los 60 años es muy distinto que a los 30: "Es diferente porque yo soy diferente, cambié mucho... mi edad, mi experiencia, lo que he vivido, ¡mi señora es diferente! pero es muy propicio", señaló a Teleshow.

Sobre si la llegada de Francesca lo rejuveneció, dijo: "Es cierto que hay algo, que no sé si es rejuvenecer porque no le quisiera dar a esa palabra tanta importancia, porque siento que estoy mejor ahora que cuando era joven, pero sí, ser padre es redirigir la energía hacia algo mas benévolo, sabio, contenedor, amoroso".

Taibo redobló la apuesta y dijo que haber sido papá en esta etapa de su vida, no fue un giro, sino una "explosión, una catapulta" y que todo lo que le pasa es "maravilloso".

Volver a tener al cuidado a un bebé no le cuesta y asegura que para que todo sea más fácil, es fundamental su pareja: "Depende mucho de cómo te llevas y ella es una madraza. Está permanentemente con Francesca, lo que me ahorra mucho trabajo del que me tomé a los 36 y se hace con mucho amor, muchas ganas".

Algunos "problemas colaterales" como el dolor de espalda, son mínimos al lado de la felicidad que le da su beba: "Voy al osteópata y listo, ser papá es todo beneficios", agregó el actor que ya es padre de Antonella, de 28 años.

Raúl forma parte del elenco de "Mi familia es así", la obra producida por Dabope que muestra la particular Navidad de los Abril, en la que los conflictos están a la orden del día. La pieza logró meterse en el corazón de los turistas.