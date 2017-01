La bailarina confesó que deja que la vida la sorprenda, tras años de trabajo

18/01/2017 -

¿Proyectas o esperas que todo surja con naturalidad?

La verdad hoy, igual, intento que la vida me sorprenda. Tengo muchos proyectos, pero la vida se encargará de concretarlos. Mantener salud, familia, trabajo y seguir creciendo siempre es mi único proyecto firme. Lo complicado, a veces, es superarse año a año, pero lo he conseguido y eso es lo que me da un grato placer.

Trabajo, trabajo y trabajo y adiós a los dimes y diretes de la vida privada.

Estoy enfocada en mi artista interior, en mi yo creador, en esa parte que, de verdad, la he descubierto cuando empecé con mi propia compañía de baile hace más de un año. Esto me hizo abrir mucho más la cabeza. Es un dolor de cabeza porque uno tiene una gran responsabilidad, y es por eso que lo entiendo a Aníbal, pero también grandes desafíos y satisfacciones.