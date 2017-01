Desenlace inesperado en la pelea entre "Chano" Charpentier y Jorge Rial

19/01/2017 -

La pelea entre Jorge Rial y Chano Moreno Charpentier tuvo un desenlance inesperado. Luego de la internación del cantante en Punta del Este, el periodista había prometido información escandalosa sobre los días del músico en la ciudad uruguaya.

El ex Tan Biónica se enteró, se enfureció y desafío al conductor de Intrusos (América, a las 13.30): "¿Por qué no me preguntás a mí la verdadera historia?".

La cuestión es que dos días después, cuando parecía que una reconciliación era imposible (ayer Chano arremetió en Twitter: "Hace tiempo que necesitás una agitadita, genio", le dijo), todo cambió. El cantante averiguó cuál es el número de Rial y le mandó mensajes de voz a la madrugada. Y todos se preguntaron inmediatamente si había arrugado.

"Bajó diez cambios"

El propio conductor se lo confirmó a Clarín. "Consiguió mi teléfono, me dejó unos mensajes de voz muy buenos, muy cálidos, muy bien, diez puntos. Bajó diez cambios", aseguró. Y agregó: ‘Me llamó a la 1 y pico de la matina. Se los contesté muy bien. Él quiere venir al programa. Calculo que hoy volveré a hablar con él en un horario más razonable para mí, no para él. Y ahí arreglaremos un mano a mano para Intrusos. La verdad, muy bien. Cero quilombos". Oportunamente, Rial había apuntado contra el entorno del músico. "Él cree que todos los que están alrededor son amigos, que lo van a cubrir, y son los primeros en boquear’, sostuvo. Y cerró: ‘No hace falta solamente llamarte a vos, tus amigos boquean a lo loco. Desesperación. Tienen una devoción por mandarte abajo del camión. Necesitás cuidarte, ponerte bien, que te cuiden", había sostenido.