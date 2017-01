Un empresario decidió cobrar $ 199 las entradas y estalló la guerra en Mar del Plata

20/01/2017 -

El empresario Aldo Funes decidió cobrar $ 199 la platea única para "Mi mujer me llama Mauricio", la obra que sube a escena, en doble función, en el Teatro Santa Fe (Mar del Plata) y estalló la polémico entre el productor y los mediáticos de peatonal Rivadavia.

En una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, Funes explicó por que tomó esa decisión: "Estamos con un precio único e increíble: $ 199. Todo el mundo estará insultándome por el monto que puse pero, realmente, lo hice porque quiero que todo el mundo venga al teatro. Yo tengo un muy buen producto y apuesto a la cantidad".

Y Funes no se equivocó porque, por un lado, los enojos de sus colegas no tardaron en aparecer y, por el otro lado, todas las noches, de martes a domingo, trabaja a sala llena. La estrategia comercial le dio resultado.

"Yo creo que la gente no puede pagar montos elevados. Si a la gente le das un precio accesible, la gente va a venir. Hoy, toda la gente, no puede pagar $ 500 o $ 600. En cambio, a mi teatro puede venir el que puede y el que no puede pagar para ver una muy buena obra, con actores maravillosos como Sergio Gonal, Adriana Salgueiro, Kitty Locane, Chiqui Abecasis, Matías Santoiani y Agustina Peñalva".

Funes destacó: "Lo que estamos deseando es que sea una buena temporada. Es incierta. No sabemos que va a pasar. La gran apuesta que estamos haciendo es llenar todas las noches las dos funciones. La gente tiene la posibilidad y sin nos elige bienvenida".

Funes remarcó que haber puesto en $ 199 la entrada única es también una forma de hacer frente a la crisis. "A los actores los aseguré. Si la obra no anda, el único perjudicado soy yo. Ellos cobran como si fuera un éxito. Entonces, la jugada es mía", especificó Funes a EL LIBERAL.

"Hoy, nadie quiere apostar al teatro. El teatro es una cosa que, después de todo, vamos al teatro. Yo soy un apasionado del teatro. Este año he hecho más inversiones que en otros años. He traído una sola obra pero refaccioné la sala para que la gente esté cómoda".

Los mediáticos

La "jugada", como expresó Funes, molestó, básicamente, a los elencos conformados por reconocidos mediáticos. Daniel "Tota" Santillán ("Revistota") y Omar Suárez ("Cocodrilo: la Revista"), no solamente volantean en peatonal Rivadavia, sino que venden ellos mismos las entradas para sus espectáculos con promociones que van desde con $ 200 ingresan tres personas o con $ 300 pasan cinco espectadores.

Lo cierto es que tanto uno como otros la pelean en el afán de atraer al público.