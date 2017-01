"Cortá por Lozano" enfrentará a Verónica a la conducción en solitario, pero con panel

21/01/2017 -

El próximo lunes, a las 17.30, la mujer que durante una década hizo dupla con Leo Montero en AM: Antes del Mediodía, se probará con un magazine hecho a su medida.

"Cortá Por Lozano" promete mezclar humor, famosos y actualidad en partes iguales, con un equipo de panelistas que secundarán a la anfitriona en su misión de entretener y, por supuesto, ganar la franja en la planilla de rating para Telefé, cuya propuesta se podrá ver en Santiago del Estero a través de la pantalla de Canal 7.

"Lo que me atrajo de este nuevo ciclo fue, primero, la posibilidad de tener trabajo en un medio que me encanta como es la tele. Después el desafío de estar en la conducción sola. Y que el grupo se armó como quise, sin sonar narcisista... La gente que está, es la que quiero que esté, no hay gente impuesta y me parece que es un grupo muy ecléctico", adelantó Lozano en La Nación.

Y de quienes habla Lozano, es de los panelistas que la acompañarán tarde a tarde: Liliana López Foresi, Mauro Zeta, Agustina Kämpfer, Paola Juárez y Connie Ansaldi.

"Me pareció tan encantadora la vuelta de Liliana, porque yo la veía de chica en el noticiero con esos aros y esa voz tan potente... Mauro Szeta también está, y Agustina Kämpfer, que es una mujer que también genera mucha polémica con sus vínculos amorosos, aunque ha sabido salir muy airosa de los cuestionamientos que se le han hecho. Es gente que tiene ‘texto’, cosas para decir. A Paola Juárez la conocí fuera de la tele y me parece que también tiene mucho para dar, es sólida, trae noticias. Connie Ansaldi es la incorporación más reciente; en principio, ella va a estar a cargo de hablar del reality Despedida de Solteros. Estoy contenta porque a mí me estimula el trabajo y la construcción dentro del trabajo", contó.

Después de los 10 años de AM, que compartió junto a Leo Montero, Lozano señaló que con su compañero de conducción se siguen viendo porque entablaron un lindo vínculo. "Salimos a comer, nos vemos para nuestros cumpleaños... Lo quiero mucho y estamos muy pendientes el uno del otro. Chusmeamos mucho cuando nos juntamos", se rió.

En "Cortá por Lozano", Verónica pondrá en juego su papel de psicóloga. "La idea es que cada invitado pase por el diván y tengo un momento de análisis medio bizarro, con la intervención de los panelistas. Y otra cosa que puede ser divertida es ‘Su consulta no molesta’, que es un grupo de Whastapp en el que la gente se presenta a través de un video y pide consejo sobre alguna situación determinada. Es una manera de incluir las nuevas tecnologías", explicó.

Cuando le preguntaron sobre cómo maneja ese límite entre lo público y lo privado, Lozano fue muy clara. "Con sentido común. En Twitter entiendo que se trata de 140 caracteres y todo es más directo. Nunca sé muy bien si contestar, si ignorar... Me gusta mucho silenciar para que el boludo que agrede siga viendo mi vida hermosa, pero no me pueda decir nada, pero no bloqueo porque demasiados bloqueos debe tener en su vida, pobrecito... Me divierte mucho los que tienen el huevo como foto de perfil. Primero, para hablar, ponete una foto de perfil o hablame sólo en pascuas. Eso me genera mucha gracia", detalló.

A Lozano le tocará competir contra una novela india, que arranca en Canal 13 con buena prensa. "A mí me gusta más la mañana... Pero este horario tiene lo suyo, es como si fuera la vuelta, como en la radio. Hacés otra lectura sobre las noticias, puede haber una primicia que sea tapa de los diarios al día siguiente. Cuando algo no me cierra, primero me enojo porque soy un ser humano, pero después capitalizo, le encuentro lo positivo", dijo al respecto.

Durante su programa anticipó que también se hablará de política, en el caso que sea necesario. "Si me tengo que meter en el barro, me meto. No tengo ese prurito que es mejor entrevistar a Estela de Carlotto que a un mediático. Obviamente hay personajes que me resultan más interesantes que otros, pero a la hora del show y de generar contenido... Hay épocas también. Ahora, en el verano, no pasa nada. Mirá que el tema de Federico Bal en el local de comidas rápidas pasó por todos lados, a todas horas. Y bueno, a mí por ahí se me ocurriría llevarlo al delirio, que venga uno disfrazado de hamburguesa, aunque no sé si todos se ríen con eso. Ahí me bajan a tierra y me dicen: ‘No, mejor hagamos un móvil’. Mi cabeza tiende al delirio", confesó.