A los 64 años, Alfano sueña con ser abuela

22/01/2017 -

G raciela Alfano suele mostrarse muy sensual en las redes sociales, incluso hace unos días compartió una foto de ella completamente desnuda. Sin embargo, no está sola y su corazón tiene dueño. "Estoy feliz porque tengo una relación reciente", contó al sitio Teleshow sobre su nuevo amor, un estadounidense de su edad que vive en Nueva York. "A mi edad, cuando uno es grande sabe que las cosas pasan cuando tienen que pasar y se vive con tranquilidad", aseguró la actriz, que está en Carlos Paz haciendo temporada con "Los Corrupteli". Su pareja tiene un perfil súper bajo y según ella misma contó, él no puede creer que ella en Argentina sea famosa. "No le dije quién era, le dije ‘googleame y ahí vas a tener una idea de quién soy’", destacó.