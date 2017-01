Florencia Peña sobre sus pechos: "Tuve fiebre 10 días y me crecieron"

Fotos Florencia Peña era apodada "La Pechocha".

Hoy 13:55 -

Florencia Peña es una de las actrices más voluptuosas de la televisión argentina. Ayer estuvo en la mesa de Mirtha Legrand y contó una desopilante anécdota respecto al momento en que su cuerpo comenzó a formarse.

"Tuve una fiebre y me crecieron. Estuve 10 días en cama ¿Y viste que dicen que cuando tenés fiebre estas creciendo? Y cuando me levanté de la cama y fui al baño, mi mamá me dijo: 'Ay, Florencia, qué tetas que tenés, impresionantes'. Y ahí empezó un largo camino en dónde parecía que mis tetas eran lo más importante, y bueno, después me operé", dijo entre risas.

En ese momento, Cacho Castaña, Guillermo Coppola y Horacio Pagani quedaron desconcertados y se sumaron a las risas por la singular situación.

A pesar de que Florencia tiene un busto de gran tamaño, en su juventud se sometió a una operación para poder reducirlo.