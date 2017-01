Impactante: el tatuaje que Florencia Peña se realizó en la cola

Fotos Florencia Peña, mostró su tatuaje.

Florencia Peña pasó unos días de relax en Mar del Plata junto a su pareja Ramiro Ponce de León y su amigo Diego Ramos. Allí aprovechó para darse un chapuzón en el mar y dejó entrever un enorme tatuaje en su cola que todavía no está terminado.

"Confieso que me hubiera gustado que no me enganchen todavía, porque no está terminado. Estoy con tan poco tiempo, por las grabaciones de Quiero vivir a tu lado, que no puedo ni hacerme las uñas. Pero ya falta menos para poder lucirlo completo, con otra cosa en el otro cachete", dijo en una entrevista ofrecida a la revista Gente.

Dijo también que pasó mucho tiempo buscando un diseño y que le gustaría complementarlo con un tribal. Además, agregó: "Me estoy poniendo grande y en algún momento se empezará a cascotear" por lo cual el tatuaje "que está quedando brillante" la "realza un poco".