La furia de Moria Casan con Georgina Barbarrosa

Fotos Moria Casán.

Hoy 11:06 -

Moria Casán y Georgina Barbarrosa llevan una antigua enemistad. Sin embargo, hace unos días la actriz se encontró con Sofía Gala en "Pasapalabras" y luego Moria le dedicó algunos mensajes conciliadores, pero ella le respondió terminante, por lo cual "La One" afiló su lengua y fue contundente.

El enojo tuvo su origen desde hace años, por el fallecido esposo de Georgina, Miguel "Vasco" Lecuna. Según la versión de Georgina, Moria lo trató de "drogadicto" aunque Casán tenía otra versión de los hechos. Cuando pasó el tiempo, Georgina criticó determinadas actitudes de Moria con Sofía Gala, como por ejemplo el posar desnudas juntas.

"Yo estuve con Sofía Gala en 'Pasapalabra', pero yo me enojé con la madre y no con ella. Vi los tuits de Moria pero no me importan. No la voy a perdonar jamás porque habló muy mal de mí. Habló mal estando vivo y después cuando murió", dijo Georgina en "Los Ángeles de la Mañana".

Por esto, Moria salió con su lengua karateca: "Qué se ubique, para mí es decorado. Debe desayunar con hielo y vinagre", sentenció.