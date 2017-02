"El Negro" Paz no piensa dejar Los MANSEROS

06/02/2017 -

Onofre "El Negro" Paz tuvo, junto con su hijo Martín Paz y su compañero Alfredo "Alito" Toledo una noche de ensueños en el escenario "Jacinto Piedra" del Festival Nacional de La Salamanca 2017.

Ovacionados en reiteradas oportunidades, ratificaron su condición de artistas de inconmensurable reconocimiento nacional. Como viene sucediendo en otros encuentros folclóricos de trascendencia nacional, en La Salamanca embrujaron con su propuesta enfocada en el tradicionalismo y amor por la tierra.

Al bajar del proscenio y dirigirse a la sala de prensa, "El Negro" estuvo de confesiones, desde afirmar: "No fumo, no bebo y no me drogo", hasta desechar de plano un posible retiro de "Los Manseros Santiagueños". Además, Paz y "Alito" exigieron un reconocimiento en vida. Expresaron su deseo de recibir un reconocimiento en vida, y sugirieron imponer el nombre de Los Manseros a los escenarios de algún festival.

Sigue en carrera

Paz aseguró que no tiene pensado en dejar Los Manseros, pese a que en algún momento insinuó un posible retiro. ‘Yo una vez lo expresé en el escenario y en ese momento también nos acompañaba ‘Fatiga’ Reynoso que ya nos dejó. Habrá que preguntarle al resto si piensa como yo que esa será la última formación. No pensé en dejar de cantar. Desde hace un año que estoy solo porque mi mujer murió. Y yo trato de descansar bien, me cuido, no fumo, no tomo bebidas alcohólicas, porque quiero estar bien para dar lo mejor al público", enfatizó Onofre Paz en una conferencia de prensa.

Nombre de un escenario

"Alito" y "El Negro" coincidieron también en que Los Manseros Santiagueños merecen tener un escenario con su nombre.

Si bien admitieron que en La Banda le hicieron un reconocimiento en vida y que, además, son padrinos del Festival de la Tradición de Añatuya, reclamaron: "Deberían nominar a algún escenario como ‘Los Manseros Santagueños’ por lo que hicimos y aportamos durante años al folclore."

En ese sentido, Paz remarcó: "Volvemos a lo que se dice de que nadie es profeta en su tierra, sin embargo nos gustaría que ese reconocimiento nos llegara en vida y no cuando ya no estemos".

La sociedad con Leocadio

Consultado sobre la situación del grupo y su propiedad. Paz explicó. "Con Torres (por Leocadio del Carmen) hemos sido socios durante 30 años. Él se enfermó y se retiró del grupo. Cuando se mejoró lo hicimos llamar pero no vino o no quisieron que vuelva. Ellos (por los familiares de Torres) fueron y registraron el nombre del grupo 100%. Entonces yo hice el reclamo del 50% pero me dieron el 100%".